Вознесение Господне, Троица и Петров пост. Церковные праздники и посты в июне 2022

Верующие всегда обращаются к Богу и чтят его. В июне 2022 христиане восточного обряда в Украине отмечают несколько великих церковных праздников. Среди них — Вознесение Господне, Обретение главы Иоанна Предтечи, Троица.

Кроме того, во второй половине месяца начнется Петров пост, который продлится до Дня святых Петра и Павла. Мы расскажем о церковных праздниках в июне 2022 года.

Православный церковный календарь на июнь 2022 года

2 июня — Вознесение Господне

Вознесение Господне — вознесение Иисуса Христа на небо, состоявшееся через 40 дней после Воскресения. Последний день говорят “Христос Воскрес!”

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3 июня — День равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены

7 июня — Третье обретение главы Иоанна Предтечи

Согласно преданию, известно о трех обретениях главы Иоанна Крестителя. Первое произошло в 4-м веке, второе — в 5-м, а третье — в 9-м. В память о каждом из них церковь установила празднование.

11 июня — Троицкая родительская суббота, празднование иконы Богородицы.

Троицкая суббота — родительская суббота перед праздником Святой Троицы, когда совершается всеобщее чествование усопших.

Поручительница грешных — православная чудотворная икона Пресвятой Богородицы.

12 июня — День Святой Троицы, Пятидесятница

Троица — один из главных христианских праздников. Установлена в память о Сошествии Святого Духа на учеников Иисуса Христа на 50-й день после Воскресения Господня. А также в честь Святой Троицы — трех ликов Всевышнего: Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.

13-19 июня — Троицкая неделя

После троицкой недели начинается Петров пост.

13 июня — День Святого Духа

19 июня — Собор всех святых, празднование иконы Смягчение злых сердец

В первое воскресенье после Троицы церковь чтит память всех христианских святых.

20 июня — начало Петрова поста

Этот многодневный пост посвящен памяти апостолов Иисуса Христа Петра и Павла.

22 июня — День святителя Кирилла, архиепископа Александрийского

24 июня — День иконы Божией Матери Достойно Есть

Православные посты в июне 2022 года

20 июня –11 июля — многодневный Петров пост. Относится к разряду не очень суровых;

1, 3, 8 и 10 июня — однодневные традиционные посты в среду и пятницу;

13-19 июня — Троицкая седмица, неделя, в течение которой нет постных дней.

Ранее мы подробнее рассказывали о Празднике Троицы. Почему так называется, когда отмечают и что нельзя делать в этот день.