Вознесение Господне, Троица и Петров пост. Церковные праздники и посты в июне 2022

Верующие всегда обращаются к Богу и чтят его. В июне 2022 христиане восточного обряда в Украине отмечают несколько великих церковных праздников. Среди них — Вознесение Господне, Обретение главы Иоанна Предтечи, Троица.
Кроме того, во второй половине месяца начнется Петров пост, который продлится до Дня святых Петра и Павла. Мы расскажем о церковных праздниках в июне 2022 года.
Вознесение Господне — вознесение Иисуса Христа на небо, состоявшееся через 40 дней после Воскресения. Последний день говорят “Христос Воскрес!”
Согласно преданию, известно о трех обретениях главы Иоанна Крестителя. Первое произошло в 4-м веке, второе — в 5-м, а третье — в 9-м. В память о каждом из них церковь установила празднование.
Троицкая суббота — родительская суббота перед праздником Святой Троицы, когда совершается всеобщее чествование усопших.
Поручительница грешных — православная чудотворная икона Пресвятой Богородицы.
Троица — один из главных христианских праздников. Установлена в память о Сошествии Святого Духа на учеников Иисуса Христа на 50-й день после Воскресения Господня. А также в честь Святой Троицы — трех ликов Всевышнего: Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.
После троицкой недели начинается Петров пост.
В первое воскресенье после Троицы церковь чтит память всех христианских святых.
Этот многодневный пост посвящен памяти апостолов Иисуса Христа Петра и Павла.
Ранее мы подробнее рассказывали о Празднике Троицы. Почему так называется, когда отмечают и что нельзя делать в этот день.