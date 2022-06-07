Вознесение Господне, Троица и Петров пост. Церковные праздники и посты в июне 2022

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 июня 2022, 15:30
Церковні свята в Червні 2022
Фото: Pexels

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