Вознесіння Господнє, Трійця та Петрів піст. Церковні свята та пости в червні 2022

Віряни завжди звертаються до Бога та вшановують його. У червні 2022 року християни східного обряду в Україні відзначають кілька великих церковних свят. Серед них — Вознесіння Господнє, Набуття глави Іоанна Предтечі, Трійця.
Крім того, в другій половині місяця розпочнеться Петрів піст, який триватиме до Дня святих Петра й Павла. Ми розповімо про церковні святу у червні 2022.
Вознесіння Господнє — вознесіння Ісуса Христа на небо, яке відбулося через 40 днів після Воскресіння. Останній день кажуть “Христос Воскрес!”.
Згідно з переказами, відомо про три набуття глави Іоанна Хрестителя. Перше сталося в 4-му столітті, друге — в 5-му, а третє — в 9-му. На згадку про кожне з них церква встановила святкування.
Троїцька субота — батьківська субота перед святом Святої Трійці, коли звершується загальне вшанування покійних.
Споручниця грішних — православна чудотворна ікона Пресвятої Богородиці.
Трійця — одне з головних християнських свят. Встановлено на згадку про Зіслання Святого Духа на учнів Ісуса Христа на 50-й день після Воскресіння Господнього. А також на честь Святої Трійці — трьох ликів Всевишнього: Бога-Отця, Бога-Сина та Бога-Святого Духа.
Після троїцького тижня починається Петрів піст.
У першу неділю після Трійці церква вшановує пам’ять усіх християнських святих.
Цей багатоденний пост присвячений пам’яті апостолів Ісуса Христа Петра й Павла.
Раніше ми детальніше розповідали про Свято Трійці. Чому так називається, коли відзначають та що не можна робити у цей день.