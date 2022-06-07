Вознесіння Господнє, Трійця та Петрів піст. Церковні свята та пости в червні 2022

Віряни завжди звертаються до Бога та вшановують його. У червні 2022 року християни східного обряду в Україні відзначають кілька великих церковних свят. Серед них — Вознесіння Господнє, Набуття глави Іоанна Предтечі, Трійця.

Крім того, в другій половині місяця розпочнеться Петрів піст, який триватиме до Дня святих Петра й Павла. Ми розповімо про церковні святу у червні 2022.

Православний церковний календар на червень 2022 року

2 червня — Вознесіння Господнє

Вознесіння Господнє — вознесіння Ісуса Христа на небо, яке відбулося через 40 днів після Воскресіння. Останній день кажуть “Христос Воскрес!”.

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3 червня — День рівноапостольного царя Костянтина та матері його цариці Олени

7 червня — Третє набуття глави Іоанна Предтечі

Згідно з переказами, відомо про три набуття глави Іоанна Хрестителя. Перше сталося в 4-му столітті, друге — в 5-му, а третє — в 9-му. На згадку про кожне з них церква встановила святкування.

11 червня — Троїцька батьківська субота, святкування ікони Богородиці Споручниця грішних

Троїцька субота — батьківська субота перед святом Святої Трійці, коли звершується загальне вшанування покійних.

Споручниця грішних — православна чудотворна ікона Пресвятої Богородиці.

12 червня — День Святої Трійці, П’ятдесятниця

Трійця — одне з головних християнських свят. Встановлено на згадку про Зіслання Святого Духа на учнів Ісуса Христа на 50-й день після Воскресіння Господнього. А також на честь Святої Трійці — трьох ликів Всевишнього: Бога-Отця, Бога-Сина та Бога-Святого Духа.

13-19 червня — Троїцький тиждень

Після троїцького тижня починається Петрів піст.

13 червня — День Святого Духа

19 червня — Собор усіх святих, святкування ікони Пом’якшення злих сердець

У першу неділю після Трійці церква вшановує пам’ять усіх християнських святих.

20 червня — початок Петрова посту

Цей багатоденний пост присвячений пам’яті апостолів Ісуса Христа Петра й Павла.

22 червня — День святителя Кирила, архієпископа Олександрійського

24 червня — День ікони Божої Матері Достойно Єсть

Православні пости в червні 2022 року

20 червня – 11 липня — багатоденний Петрів піст. Належить до розряду не дуже суворих;

1, 3, 8 та 10 червня — одноденні традиційні пости щосереди та п’ятниці;

13-19 червня — Троїцька седмиця, тиждень, протягом якого немає пісних днів.

Раніше ми детальніше розповідали про Свято Трійці. Чому так називається, коли відзначають та що не можна робити у цей день.