Чи стала УПЦ Московського патріархату незалежною від Москви — пояснив Епіфаній

Собор Української православної церкви Московського патріархату ухвалив рішення про самостійність і незалежність УПЦ. Це відбулося через незгоду з главою РПЦ Кирилом стосовно війни в Україні.

Московський патріархат в Україні також анонсував зміни у своєму статуті. Зміни свідчать про “повну самостійність і незалежність УПЦ”. Таке рішення дало поштовх до думок про об’єднання обох церков. Митрополит Київський і всія України Епіфаній пояснив усі деталі.

Ми одразу почули коментарі з Москви на цю тему від Іларіона Алфеєва, що ніякого відокремлення УПЦ від Московського патріархату немає. Вони тільки підтвердили той статус, в якому перебувають протягом останніх 30 років, — пояснює Епіфаній.

Статус регламентований грамотою 1990 року, яку надав патріарх Алексій II митрополиту Філарету. Росіяни посилаються на документ, якому вже 30 років.

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Ми розуміємо, яка це була “незалежність і самостійність” в управлінні. До цього часу змін ми не бачимо. Минуло майже три доби, а зміни досі не опубліковані.

У разі публікації змін до статуту УПЦ Московського патріархату, російський синод православної церкви планує їх вивчити та подати російському патріарху на затвердження.

Відокремлення як такого поки що немає. Говорити про відхід від Москви зарано, — заявив митрополит Епіфаній.

УПЦ Московського патріархату намагається показати українцям де-юре, що вони відокремлені від Москви, але де-факто залишається невіддільною частиною РПЦ. Поділ всередині “за” зміни відбувся 60 на 40, тому український патріархат готовий до діалогу з більшістю.

Раніше ми розповідали, чи буде суд над патріархом Кирилом.