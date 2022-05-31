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Чи стала УПЦ Московського патріархату незалежною від Москви — пояснив Епіфаній

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 31 Травня 2022, 18:00

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