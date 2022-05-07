Церковний і світський суд над патріархом Кирилом — чи дійсно можливе покарання за злочини

Європейський Союз може запровадити персональні санкції проти московського патріарха Кирила, або навіть скликати міжнародний церковний трибунал. До цього закликають міжнародні організації та навіть українські священники МП.

Отець Георгій Коваленко розповів, що не так з РПЦ і чи дійсно можливий суд над патріархом Кирилом.

Той факт, що про такі санкції говорить Євросоюз, говорить про те, що РПЦ та її патріарх це не релігійна спільнота, а більше ідеологічно-політична. Вони стали ідеологами цієї війни.

Для того, щоб судити патріарха, необхідна якась вища інституція за нього та за синод, який він очолює.

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З іншого боку патріарх Кирило не лише щодо України дозволяв собі вчинки, які суперечать церковності та соборності. Він відмовився також брати участь у Соборі 2016 року.

Також він розірвав молитовне спілкування зі Вселенським патріархом та з тими помісними церквами, які визнали УПЦ.

Потім він шантажував і застосовував різні методи, включно з державними, економічними, політичними та навіть військовими погрозами до різних церков та урядів країн.

Якщо православна церква відчуває себе єдиним організмом і бачить, що якась її частина хворіє та потребує хірургічного втручання, то має знайтись воля у древніх патріархів, щоб здійснити суд на патріархом Кирилом.

Крім того, прецендент щодо РПЦ вже був, коли патріарха Никона суд східних патріархів судив 450 років тому і він був відправлений до монастиря на покаяння.

Я думаю, патріарху Кирилу варто згадати про піст і покаяння.

На жаль, зараз в Росії будуються лише військові храми, створені задля війни. Тоді залишається питання: якому богу вони моляться.

Нагадаємо, раніше рівненський етно-гурт Дуліби записав зворушливу пісню-молитву про Маріуполь.