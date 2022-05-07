Україна

Церковний і світський суд над патріархом Кирилом — чи дійсно можливе покарання за злочини

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Травня 2022, 09:00

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