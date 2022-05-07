Церковный и светский суд над патриархом Кириллом — действительно ли возможно наказание за преступления

Европейский Союз может ввести персональные санкции против московского патриарха Кирилла или даже созвать международный церковный трибунал. К этому призывают международные организации и даже украинские священники МП.

Отец Георгий Коваленко рассказал, что не так с РПЦ и действительно ли возможен суд над патриархом Кириллом.

Тот факт, что о таких санкциях говорит Евросоюз, обозначает, что РПЦ и его патриарх — это не религиозное сообщество, а более идеологически-политическое. Они стали идеологами войны.

Для того чтобы судить патриарха, необходим какой-то высший институт за него и за синод, который он возглавляет.

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С другой стороны, патриарх Кирилл не только в отношении Украины позволял себе поступки, противоречащие церковности и соборности. Он отказался также участвовать в Соборе в 2016 году.

Также он разорвал молитвенное общение со Вселенским патриархом и с поместными церквями, которые признали УПЦ.

Затем он шантажировал и применял различные методы, включая государственные, экономические, политические и даже военные угрозы для различных церквей и правительств стран.

Если православная церковь чувствует себя единым организмом и видит, что какая-то ее часть болеет и нуждается в хирургическом вмешательстве, то должна найти воля у древних патриархов, чтобы осуществить суд над патриархом Кириллом.

Кроме того, прецендент по РПЦ уже был, когда патриарха Никона суд восточных патриархов судил 450 лет назад и был отправлен в монастырь на покаяние.

Я думаю, патриарху Кириллу стоит упомянуть о посте и покаянии.

К сожалению, сейчас в России строятся только военные храмы, направленные на войну. Тогда остается вопрос: какому богу они молятся.

Напомним, ранее ровенская этно-группа Дулибы записала трогательную песню-молитву о Мариуполе.