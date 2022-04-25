Шоу-биз

Брат Мариуполь! Этно-группа записала песню-молитву в честь непокоренного города

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 25 апреля 2022, 19:00
Молитва за Маріуполь - етно-гурт Дуліби записав пісню, яка пробирає до мурах
Фото: Unsplash, Facebook

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