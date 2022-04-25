Брат Мариуполь! Этно-группа записала песню-молитву в честь непокоренного города

Ровенская этно-группа Дулибы записала трогательную песню-молитву о Мариуполе. В описании к видеоклипу отметили, что песня записана на домашней студии, а слова пробирают до мурашек и попадают в самое сердце.

В клипе показаны кадры цветущего и солнечного Мариуполя до прихода оккупантов, а также последствия “освобождения” города и руины, оставшиеся после россиян.

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Что известно о группе Дулибы

Этно-группа Дулибы возрождает и популяризирует украинскую культуру, традицию, музыку. Она возникла во время фольклорно-этнографических экспедиций землями Волынского Полесья.

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На них студенты и этнографы собирали и расшифровывали песни, которым дали вторую жизнь. Музыкальная группа была основана в 2005 году в Ровенской области.

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