Брате Маріуполь! Етно-гурт записав пісню-молитву на честь нескореного міста

Рівненський етно-гурт Дуліби записав зворушливу пісню-молитву про Маріуполь. В описі до відеокліпу зазначили, що пісня записана на домашній студії, а слова пробирають до мурах та потрапляють в саме серце.

У кліпі показані кадри квітучого та сонячного Маріуполя до приходу окупантів, а також наслідки “звільнення” міста та руїни, що залишились після росіян.

Що відомо про гурт Дуліби

Етно-гурт Дуліби відроджує та популяризує українську культуру, традицію, музику. Адже він виник під час фольклорно-етнографічних експедицій землями Волинського Полісся.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

На них студенти та етнографи збирали та розшифровували пісні, яким потім дали друге життя. Музичний гурт був заснований у 2005 році на Рівненщині.

Раніше ми розповідали про супергероїв батальйону Азов, які піклуються про дітей у підвалах Азовсталі.