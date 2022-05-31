Стала ли УПЦ Московского патриархата независимой от Москвы — объяснил Эпифаний

Собор Украинской православной церкви Московского патриархата принял решение о самостоятельности и независимости УПЦ. Это произошло из-за несогласия с главой РПЦ Кириллом по поводу войны в Украине.

Московский патриархат в Украине также анонсировал изменения в своем уставе. Изменения свидетельствуют о “полной самостоятельности и независимости УПЦ”. Такое решение послужило основанием для мнений об объединении обеих церквей. Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний объяснил все детали.

Мы сразу услышали комментарии из Москвы по этой теме от Иллариона Алфеева, что никакого отделения УПЦ от Московского патриархата нет. Они только подтвердили тот статус, в котором находятся в течение последних 30 лет, — объясняет Эпифаний.

Статус регламентирован грамотой 1990 года, которую предоставил патриарх Алексий II митрополиту Филарету. Россияне ссылаются на документ, которому уже 30 лет.

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Мы понимаем, какая это была “независимость и самостоятельность” в управлении. До сих пор изменений мы не видим. Прошло почти трое суток, а изменения до сих пор не опубликованы.

В случае публикации изменений в устав УПЦ Московского патриархата российский синод православной церкви планирует их изучить и представить российскому патриарху на утверждение.

Отделения как такового пока нет. Говорить об отходе от Москвы рано, — заявил митрополит Эпифаний.

УПЦ Московского патриархата пытается показать украинцам де-юре, что они отделены от Москвы, но де-факто остается неотъемлемой частью РПЦ. Разделение внутри “за” смены произошло 60 на 40, поэтому украинский патриархат готов к диалогу с большинством.

Ранее мы рассказывали, будет ли суд над патриархом Кириллом.