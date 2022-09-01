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Новолетие, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижения: церковные праздники и посты в сентябре 2022

Елена Яковлева, редактор сайта 01 сентября 2022, 06:30
Церковні свята у вересні 2022
Фото: Unsplash

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