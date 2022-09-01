Новолетие, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижения: церковные праздники и посты в сентябре 2022

Сентябрь — важный месяц для всех верующих. Ведь именно в этот период завершается церковный год и начинается новый.

Наибольшими датами для верующих являются Усекновение главы Иоанна Крестителя, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня. Читай, какие еще церковные праздники отмечают в сентябре 2022 года.

10 сентября — обретение мощей преподобного Иова Почаевского

Преподобный Иов Почаевский из Галиции, которого все уважали за добросовестную службу Богу, был похоронен в 1651 году. Пересказывают, что возле его могилы часто видели сияние.

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Спустя семь лет после его кончины нетленные мощи преподобного Иова перенесли в храм Живоначальной Троицы. После этого многие исцелились с их помощью.

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Крестителя

11 сентября христиане восточного обряда вспоминают Усекновение главы Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил Иисуса Христа.

Незадолго после крещения Господня галилейский царь Ирод (сын Ирода Великого) заключил в тюрьму Иоанна, а впоследствии велел отсечь ему голову.

В день мученической смерти великого Божьего пророка верующие соблюдают строгий пост.

13 сентября — Положение пояса Пресвятой Богородицы

Согласно церковным преданиям, после окончания земной жизни тело Святой Марии вместе с душой было взято на небеса.

Поэтому вместо мощей верующие чествуют ее пояс, который Пресвятая Богородица сама выплела из верблюжьей шерсти. Праздник Положение пояса Пресвятой Богородицы был введен еще в XII веке.

14 сентября — освященное время церкви: церковное новолетие

14 сентября (1 сентября по старому стилю) считается первым днем ​​нового церковного года. Интересно, что последним праздником церковного года является Успение Пресвятой Богородицы, а первым — Рождество Пресвятой Богородицы.

Празднуют церковное новолетие еще с 1363 для того, чтобы отдать дань византийской традиции.

19 сентября — Михайлово чудо

Считается, что Архангел Михаил — один из самых почитаемых святых в христианстве. Именно он охраняет ворота рая и встречает души умерших.

19 сентября верующие вспоминают о чудесах, сотворенных Архангелом Михаилом: исцеление немой девочки, спасение православного храма и другие.

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы — важный христианский праздник, входящий в 12 великих церковных дат. Его отмечают каждый год с IV века именно 21 сентября.

В этот день на землю пришла Дева Мария, подарившая миру спасение — Господа Иисуса Христа.

27 сентября — Воздвижение Креста Господня

В основу этого праздника легло нахождение и воздвижение (возвышение) в IV веке Креста, на котором распяли Иисуса Христа. В народе этот день называют просто Воздвижение.

Он напоминает о мученической смерти Иисуса и приравнивается к Страстной Пятнице. Поэтому 27 сентября верующие соблюдают пост.

30 сентября — День мучениц Софии, Веры, Надежды и Любви

Святая София и ее дочери, названные в честь трех главных христианских добродетелей, жили в Риме во II веке н.э.

В то время христиане преследовались. Император Адриан заключил в тюрьму Веру, Надежду и Любовь, а впоследствии казнил. От горя их мать София тоже умерла. Поэтому семью причислили к лику святых.

Успение Пресвятой Богородицы — одна из 12 важнейших дат в церковном календаре. Ее связывают с окончанием земной жизни Девы Марии и воссоединением с Иисусом Христом на небесах. Читай историю и традиции праздника.

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