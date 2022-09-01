Новолетие, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижения: церковные праздники и посты в сентябре 2022

Сентябрь — важный месяц для всех верующих. Ведь именно в этот период завершается церковный год и начинается новый.
Наибольшими датами для верующих являются Усекновение главы Иоанна Крестителя, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня. Читай, какие еще церковные праздники отмечают в сентябре 2022 года.
Преподобный Иов Почаевский из Галиции, которого все уважали за добросовестную службу Богу, был похоронен в 1651 году. Пересказывают, что возле его могилы часто видели сияние.
Спустя семь лет после его кончины нетленные мощи преподобного Иова перенесли в храм Живоначальной Троицы. После этого многие исцелились с их помощью.
11 сентября христиане восточного обряда вспоминают Усекновение главы Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил Иисуса Христа.
Незадолго после крещения Господня галилейский царь Ирод (сын Ирода Великого) заключил в тюрьму Иоанна, а впоследствии велел отсечь ему голову.
В день мученической смерти великого Божьего пророка верующие соблюдают строгий пост.
Графика: Валентина Бойко
Согласно церковным преданиям, после окончания земной жизни тело Святой Марии вместе с душой было взято на небеса.
Поэтому вместо мощей верующие чествуют ее пояс, который Пресвятая Богородица сама выплела из верблюжьей шерсти. Праздник Положение пояса Пресвятой Богородицы был введен еще в XII веке.
14 сентября (1 сентября по старому стилю) считается первым днем нового церковного года. Интересно, что последним праздником церковного года является Успение Пресвятой Богородицы, а первым — Рождество Пресвятой Богородицы.
Празднуют церковное новолетие еще с 1363 для того, чтобы отдать дань византийской традиции.
Считается, что Архангел Михаил — один из самых почитаемых святых в христианстве. Именно он охраняет ворота рая и встречает души умерших.
19 сентября верующие вспоминают о чудесах, сотворенных Архангелом Михаилом: исцеление немой девочки, спасение православного храма и другие.
Рождество Пресвятой Богородицы — важный христианский праздник, входящий в 12 великих церковных дат. Его отмечают каждый год с IV века именно 21 сентября.
В этот день на землю пришла Дева Мария, подарившая миру спасение — Господа Иисуса Христа.
В основу этого праздника легло нахождение и воздвижение (возвышение) в IV веке Креста, на котором распяли Иисуса Христа. В народе этот день называют просто Воздвижение.
Он напоминает о мученической смерти Иисуса и приравнивается к Страстной Пятнице. Поэтому 27 сентября верующие соблюдают пост.
Святая София и ее дочери, названные в честь трех главных христианских добродетелей, жили в Риме во II веке н.э.
В то время христиане преследовались. Император Адриан заключил в тюрьму Веру, Надежду и Любовь, а впоследствии казнил. От горя их мать София тоже умерла. Поэтому семью причислили к лику святых.
Успение Пресвятой Богородицы — одна из 12 важнейших дат в церковном календаре. Ее связывают с окончанием земной жизни Девы Марии и воссоединением с Иисусом Христом на небесах. Читай историю и традиции праздника.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!