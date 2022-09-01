Новоліття, Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження: церковні свята та пости у вересні 2022

Вересень — важливий місяць для всіх вірян. Адже саме в цей період завершується церковний рік та починається новий.

Найбільшими датами для вірян є Усікновення глави Іоанна Хрестителя, Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього. Читай, які ще церковні свята відзначають у вересні 2022 року.

10 вересня — набуття мощей преподобного Іова Почаївського

Преподобний Іов Почаївський з Галичини, якого всі поважали за сумлінну службу Богові, був похований у 1651 році. Переказують, що поблизу його могили часто бачили сяйво.

Через сім років після його кончини нетлінні мощі преподобного Іова перенесли в храм Живоначальної Трійці. Після того багато людей зцілилось з їхньою допомогою.

11 вересня — Усікновення глави Іоанна Хрестителя

11 вересня християни східного обряду згадують Усікновення глави Іоанна Предтечі, який передбачив пришестя Месії й хрестив Ісуса Христа.

Незадовго після Господнього хрещення галілейський цар Ірод (син Ірода Великого) ув’язнив Іоанна, а згодом звелів відсікти йому голову.

У день мученицької смерті великого Божого пророка віряни дотримуються суворого поста.

13 вересня — Покладення пояса Пресвятої Богородиці

Згідно з церковними переказами, після закінчення земного життя тіло Святої Марії разом з душею було взяте на небеса.

Тому замість мощей віряни вшановують її пояс, який Пресвята Богородиця сама виплела з верблюжої шерсті. Свято Покладення пояса Пресвятої Богородиці запровадили ще у XII столітті.

14 вересня — освячений час церкви: церковне новоліття

14 вересня (1 вересня за старим стилем) вважається першим днем нового церковного року. Цікаво, що останнім святом церковного року є Успіння Пресвятої Богородиці, а першим — Різдво Пресвятої Богородиці.

Святкують церковне новоліття ще з 1363 року для того, щоб віддати данину візантійській традиції.

19 вересня — Михайлове чудо

Вважається, що Архангел Михаїл — один з найбільш шанованих святих у християнстві. Саме він охороняє ворота раю і зустрічає душі померлих.

19 вересня віряни згадують про чудеса, які сотворив Архангел Михаїл: зцілення німої дівчинки, порятунок православного храму та інші.

21 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці

Різдво Пресвятої Богородиці — важливе християнське свято, яке входить до 12 великих церковних дат. Його відзначають щороку з IV століття саме 21 вересня.

У цей день на землю прийшла Діва Марія, яка подарувала світові рятунок — Господа Ісуса Христа.

27 вересня — Воздвиження Хреста Господнього

В основу цього свята лягло знаходження та воздвиження (піднесення) у IV столітті Хреста, на якому розіп’яли Ісуса Христа. У народі цей день називають просто Здвиження.

Він нагадує про мученицьку смерть Ісуса та прирівнюється до Страсної П’ятниці. Тому 27 вересня віряни дотримуються посту.

30 вересня — День мучениць Софії, Віри, Надії й Любові

Свята Софія та її доньки, названі на честь трьох головних християнських чеснот, жили в Римі у II столітті н.е.

У той час християни переслідувались. Імператор Адріян ув’язнив Віру, Надію та Любов, а згодом стратив. Від горя їхня мати Софія також померла. Через це родину зарахували до лику святих.

Успіння Пресвятої Богородиці — одна з 12 найважливіших дат у церковному календарі. Її пов’язують із закінченням земного життя Діви Марії та возз’єднанням з Ісусом Христом на небесах. Читай історію та традиції свята.

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