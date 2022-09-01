Новоліття, Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження: церковні свята та пости у вересні 2022

Вересень — важливий місяць для всіх вірян. Адже саме в цей період завершується церковний рік та починається новий.
Найбільшими датами для вірян є Усікновення глави Іоанна Хрестителя, Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього. Читай, які ще церковні свята відзначають у вересні 2022 року.
Преподобний Іов Почаївський з Галичини, якого всі поважали за сумлінну службу Богові, був похований у 1651 році. Переказують, що поблизу його могили часто бачили сяйво.
Через сім років після його кончини нетлінні мощі преподобного Іова перенесли в храм Живоначальної Трійці. Після того багато людей зцілилось з їхньою допомогою.
11 вересня християни східного обряду згадують Усікновення глави Іоанна Предтечі, який передбачив пришестя Месії й хрестив Ісуса Христа.
Незадовго після Господнього хрещення галілейський цар Ірод (син Ірода Великого) ув’язнив Іоанна, а згодом звелів відсікти йому голову.
У день мученицької смерті великого Божого пророка віряни дотримуються суворого поста.
Графіка: Валентина Бойко
Згідно з церковними переказами, після закінчення земного життя тіло Святої Марії разом з душею було взяте на небеса.
Тому замість мощей віряни вшановують її пояс, який Пресвята Богородиця сама виплела з верблюжої шерсті. Свято Покладення пояса Пресвятої Богородиці запровадили ще у XII столітті.
14 вересня (1 вересня за старим стилем) вважається першим днем нового церковного року. Цікаво, що останнім святом церковного року є Успіння Пресвятої Богородиці, а першим — Різдво Пресвятої Богородиці.
Святкують церковне новоліття ще з 1363 року для того, щоб віддати данину візантійській традиції.
Вважається, що Архангел Михаїл — один з найбільш шанованих святих у християнстві. Саме він охороняє ворота раю і зустрічає душі померлих.
19 вересня віряни згадують про чудеса, які сотворив Архангел Михаїл: зцілення німої дівчинки, порятунок православного храму та інші.
Різдво Пресвятої Богородиці — важливе християнське свято, яке входить до 12 великих церковних дат. Його відзначають щороку з IV століття саме 21 вересня.
У цей день на землю прийшла Діва Марія, яка подарувала світові рятунок — Господа Ісуса Христа.
В основу цього свята лягло знаходження та воздвиження (піднесення) у IV столітті Хреста, на якому розіп’яли Ісуса Христа. У народі цей день називають просто Здвиження.
Він нагадує про мученицьку смерть Ісуса та прирівнюється до Страсної П’ятниці. Тому 27 вересня віряни дотримуються посту.
Свята Софія та її доньки, названі на честь трьох головних християнських чеснот, жили в Римі у II столітті н.е.
У той час християни переслідувались. Імператор Адріян ув’язнив Віру, Надію та Любов, а згодом стратив. Від горя їхня мати Софія також померла. Через це родину зарахували до лику святих.
Успіння Пресвятої Богородиці — одна з 12 найважливіших дат у церковному календарі. Її пов’язують із закінченням земного життя Діви Марії та возз’єднанням з Ісусом Христом на небесах. Читай історію та традиції свята.
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