Праздники

Праздник тех, кто в авангарде программного обеспечения! День тестировщика — история и поздравления

Виктория Мельник, редактор сайта 08 сентября 2023, 12:45
День тестировщика
Фото: Pexels

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