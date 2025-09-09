День тестировщика — история и поздравления с праздником тех, кто в авангарде программного обеспечения

В первой декаде сентября мир отмечает День тестировщика. Каждый год этот праздник отмечают 9 сентября. Этот важный день касается тех, кто стоит за качественной работой IT-шников, системных администраторов и аналитиков, программистов и дизайнеров и всех, кто имеет дело со сложной техникой.

Об истории празднования и поздравления с Днем тестировщика, читай в материале.

День тестировщика: история

История праздника начинается с 1947 года. Именно 9 сентября 1947 ученые Гарвардского университета тестировали вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator. Она постоянно давала сбой и ученые не могли понять, в чем дело.

В конце концов, ученые нашли бабочку, застрявшую между контактами электромеханического реле.

Это событие в своем дневнике зафиксировала учёная Грейс Хоппер. Выполненная работа была описана новым и интересным словом: debugging, что дословно с английского означает освобождение от насекомого. Так оно и прижилось и по сей день является названием важной для разработчиков процедуры — дебаггинг.

Кстати, эту бабочку вклеили в технический дневник и подписали: “Первый найденный баг”.

В Украине этот праздник прижился, и теперь каждый год 9 сентября мы отмечаем День тестировщика.

Поздравление с Днем тестировщика в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю как можно меньше багов и проблем, а если они и будут возникать, чтобы не забирали много сил! Пусть работа будет приятной, а результаты — полезными. С праздником!

***

Поздравляю работников, которые как следователи, выискивают неисправности в работе программ! Чтобы интуиция в поиске проблемы никогда не подводила, ошибки в глубине программ решались быстро! Искренне желаю внимательности, сил, вдохновения и креативных идей!

***

С Днем тестировщика! Пусть все работает без проблем и перебоев, а работа доставляет только удовольствие! Желаю карьерного роста и постоянного улучшения профессиональных способностей!

***

Поздравляю с Днем тестировщика! Пусть каждый проект доставляет удовольствие, развитие и признание, а личная жизнь будет такой же стабильной, как система без ошибок.

***

С праздником тестировщика! Твоя внимательность, терпение и настойчивость делают мир более качественным и удобным. Желаю легко находить проблемы в коде, но никогда не встречать их в жизни. Пусть работа приносит радость, а результаты гордость.

***

С Днем тестировщика! Желаю, чтобы даже самые сложные задачи доставляли удовольствие, чтобы твое терпение всегда было вознаграждено, а внимательность — высоко оценена. Пусть в жизни все будет без сбоев и зависаний.

День тестировщика: поздравления в стихах

Новые программы проверяет

Тестировщик, чтоб найти ошибки.

Но сегодня пусть душа гуляет,

Пусть согреет всех твоя улыбка!

Все свои сложнейшие задачи

Отложи в сторонку ненадолго.

День один для них немного значит.

Для тебя же может значить очень много.

***

Правильно ли выстроен продукт,

Не закрались ли внутри ошибки

Тестировщик вычислит легко,

Хоть дебаггинг и подобен пытке.

Чтобы коды грызлись, как орех,

Чтобы кофе в кружке не кончалось —

Пусть исполнится сегодня все,

Что хорошего себе желалось.

***

Тестировать программы —

Задача непростая,

И ты её упрямо

С успехом выполняешь.

Любимая работа

Пусть интересной будет,

Не ждать чтобы субботы,

А обожать все будни!



