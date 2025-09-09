День тестировщика — история и поздравления с праздником тех, кто в авангарде программного обеспечения

В первой декаде сентября мир отмечает День тестировщика. Каждый год этот праздник отмечают 9 сентября. Этот важный день касается тех, кто стоит за качественной работой IT-шников, системных администраторов и аналитиков, программистов и дизайнеров и всех, кто имеет дело со сложной техникой.
День тестировщика: история
История праздника начинается с 1947 года. Именно 9 сентября 1947 ученые Гарвардского университета тестировали вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator. Она постоянно давала сбой и ученые не могли понять, в чем дело.
В конце концов, ученые нашли бабочку, застрявшую между контактами электромеханического реле.
Это событие в своем дневнике зафиксировала учёная Грейс Хоппер. Выполненная работа была описана новым и интересным словом: debugging, что дословно с английского означает освобождение от насекомого. Так оно и прижилось и по сей день является названием важной для разработчиков процедуры — дебаггинг.
Кстати, эту бабочку вклеили в технический дневник и подписали: “Первый найденный баг”.
В Украине этот праздник прижился, и теперь каждый год 9 сентября мы отмечаем День тестировщика.
Поздравление с Днем тестировщика в прозе
Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю как можно меньше багов и проблем, а если они и будут возникать, чтобы не забирали много сил! Пусть работа будет приятной, а результаты — полезными. С праздником!
***
Поздравляю работников, которые как следователи, выискивают неисправности в работе программ! Чтобы интуиция в поиске проблемы никогда не подводила, ошибки в глубине программ решались быстро! Искренне желаю внимательности, сил, вдохновения и креативных идей!
***
С Днем тестировщика! Пусть все работает без проблем и перебоев, а работа доставляет только удовольствие! Желаю карьерного роста и постоянного улучшения профессиональных способностей!
***
Поздравляю с Днем тестировщика! Пусть каждый проект доставляет удовольствие, развитие и признание, а личная жизнь будет такой же стабильной, как система без ошибок.
***
С праздником тестировщика! Твоя внимательность, терпение и настойчивость делают мир более качественным и удобным. Желаю легко находить проблемы в коде, но никогда не встречать их в жизни. Пусть работа приносит радость, а результаты гордость.
***
С Днем тестировщика! Желаю, чтобы даже самые сложные задачи доставляли удовольствие, чтобы твое терпение всегда было вознаграждено, а внимательность — высоко оценена. Пусть в жизни все будет без сбоев и зависаний.
День тестировщика: поздравления в стихах
Новые программы проверяет
Тестировщик, чтоб найти ошибки.
Но сегодня пусть душа гуляет,
Пусть согреет всех твоя улыбка!
Все свои сложнейшие задачи
Отложи в сторонку ненадолго.
День один для них немного значит.
Для тебя же может значить очень много.
***
Правильно ли выстроен продукт,
Не закрались ли внутри ошибки
Тестировщик вычислит легко,
Хоть дебаггинг и подобен пытке.
Чтобы коды грызлись, как орех,
Чтобы кофе в кружке не кончалось —
Пусть исполнится сегодня все,
Что хорошего себе желалось.
***
Тестировать программы —
Задача непростая,
И ты её упрямо
С успехом выполняешь.
Любимая работа
Пусть интересной будет,
Не ждать чтобы субботы,
А обожать все будни!
