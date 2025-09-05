Профессиональные праздники и памятные дни в сентябре 2025 года: важные даты и события Украины

Обычно осень начинается с теплых дней и легкой прохладой, что не может не радовать — уже не жарко, но и недостаточно холодно, чтобы теплее одеваться. А кроме такой погоды сентябрь еще богат праздниками — читай в материале, которые нас ожидают праздничные дни.

Профессиональные праздники в сентябре 2025: календарь праздников

Профессиональные праздники введены для того, чтобы мы помнили о тех, и гордились теми, кто развивает и восстанавливает нашу страну в любое время ее существования.

Мы должны быть благодарны каждому, ведь каждая профессия важна для нашего государства.

2 сентября — День нотариата

Деятельность нотариусов является важной составляющей в развитии правового государства, а также содействии организациям и физическим лицам в исполнении законных прав и защиты их интересов.

Нотариат — система государственных органов и должностных субъектов в Украине, и именно в этот день приветствуют всех нотариусов, работающих как в государственных, так и в частных конторах и архивах.

7 сентября — День военной разведки Украины

Разведка — это тот инструмент, от которого зависит уровень защищенности государственных интересов, а особенное значение День военной разведки приобрел после начала полномасштабного вторжения.

Только благодаря военной разведке можно осуществлять и принимать качественные решения по национальной безопасности Украины.

13 сентября — День украинского кино

Первая киносъемка в Украине состоялась в 1896 году в Харькове — с тех пор и началась история украинской кинематографии.

В этот день важно не только поздравить специалистов отрасли, но и напомнить о необходимости развития киноиндустрии, способствующей формированию культурной идентичности и международному признанию Украины.

В День украинского кино, в праздничных мероприятиях, часто проводятся кинофестивали, ретроспективы фильмов и дискуссии о будущем украинского кино.

14 сентября — День работника нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

Люди, работающие в этих сферах, каждый день вносят вклад в относительную стабильность и постоянное развитие экономики нашего государства. В нефтяной промышленности работает около 1% населения Украины.

Это тяжелая работа, в которой находятся сотни тысяч человек, с помощью которых у нас в домах есть газ, а в машинах — бензин. Ежегодно на территории страны растет процент добывающего ископаемого и появляются новые средства и технологии добычи.

В День газовика следует не только напомнить, как необходимо беречь природные ресурсы, но и сделать акцент на том, насколько тяжелую работу выполняют работники этих отраслей.

14 сентября — День танковых войск

Нам всем известно, что использование тяжелой бронированной техники на поле боя может коренным образом изменить ситуацию. Героизм наших военных многократно подкреплялся успешными действиями как обороны, так и наступления.

В День танковых войск стоит поздравить не только тех, кто на поле боя, но и тех, кто чинит и приводит в строй технику, которая используется непосредственно как на фронте, так и в тылу.

17 сентября — День спасателя

Это профессиональный праздник работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожарных, спасателей и всех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения других. Эти герои сражаются с пожарами, наводнениями, авариями и другими чрезвычайными ситуациями, обеспечивая безопасность населения.

За годы независимости Украины спасатели спасли тысячи жизней и предотвратили многочисленные катастрофы. Их работа — это настоящий подвиг, подкрепляемый мужеством и профессионализмом.

20 сентября — День фармацевтического работника

На сегодняшний день в Украине работают более 300 тысяч представителей в области фармацевтики. Именно благодаря этим людям удается обеспечить население страны всем необходимым лекарством.

К празднику фармацевтов обычно посвящены презентации новых препаратов, а в сетях аптек часто производят бесплатные диагностики и большие скидки на популярные препараты.

21 сентября — День работника леса

В связи с массовыми вырубками леса местные органы приняли решение ввести охранные организации флоры и фауны. Профессиональные работники лесов внесли большой вклад в сохранение природы, и для чествования их труда уже более 40 лет мы отмечаем этот день.

22 сентября — День партизанской славы

В этот день на территории нашей страны отмечают праздник, чествуя подвиги партизан и подпольщиков, сражавшихся против оккупантов во время Второй мировой войны. По данным архивов, на территории Украины действовало около одного миллиона партизан, наносивших значительные удары врагам в тылу.

Сегодня, в условиях современной войны, партизанское движение приобретает новое значение, и мы чествуем всех, кто продолжает традиции борьбы за свободу.

28 сентября — День машиностроителя Украины

День машиностроителя — профессиональный праздник работников машиностроительной и приборостроительной отраслей; они являются основными промышленностями Украины, производя оборудование для транспорта, энергетики, сельского хозяйства, обороны и т.д.

Машиностроители вносят значительный вклад в экономику страны, создавая инновационные технологии. В этот день следует поблагодарить инженеров, рабочих и ученых, чей труд способствует развитию и модернизации промышленности, делая Украину конкурентоспособной на мировом рынке.

30 сентября — Всеукраинский день библиотек

Праздник, посвященный библиотекарям, библиотекам и всем, кто любит книги, ведь библиотеки — это центры знаний, культуры и образования, а самая большая из них — Национальная библиотека имени В. И. Вернадского — хранит миллионы томов и является одной из 20 крупнейших в мире.

Библиотекари помогают поколениям открывать мир через литературу, проводят образовательные мероприятия и сохраняют культурное наследие. В этот день часто проводятся книжные ярмарки, встречи с авторами и акции для читателей.

Дни памяти в сентябре 2025 года

Дни памяти — это такие праздники, на которых наш народ пытается привлечь внимание бывших негативных событий, чтобы мы не забывали нашей истории, вызовов нашего народа и издевательств над ним. В эти дни чествуется память тех, кто поставил на кон свою жизнь ради Украины.

14 сентября — День памяти украинцев — жертв принудительного выселения из с Лемковщины, Надсянья, Холмщины, Южного Подляшья, Любачевщины, Западной Бойковщины в 1944-1951 годах

Ежегодно во второе воскресенье сентября Украина чествует память украинцев, ставших жертвами массовых депортаций из этнических земель, ныне принадлежащих Польше. В 1944-1951 годах почти 700 тысяч украинцев были депортированы из своих домов, потеряв все, что у них было.

Сегодня этот день напоминает о трагедии депортаций, важности сохранения исторической памяти и поддержки потомков депортированных, которые продолжают сохранять культурное наследие Лемковщины, Холмщины территорий и других земель.

29 сентября — День памяти жертв Бабьего Яра

В этот день вся Украина и мир чтят память жертв одной из самых ужасных трагедий Холокоста. Только 29-30 сентября 1941 года здесь было убито почти 34 тысячи евреев, а общее число жертв составляет 90-100 тысяч человек.

29 сентября проводятся мемориальные мероприятия, возложение цветов и образовательные события, с целью напомнить об ужасах геноцида, важности толерантности и недопущении повторения подобных преступлений.

