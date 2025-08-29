Професійні свята та пам’ятні дні у вересні 2025: важливі дати та визначні події України

Зазвичай осінь починається з теплих днів та легкою прохолодою, що не може не радувати — уже не спекотно, але й і недостатньо холодно, щоб тепліше вдягатися. А окрім такої погоди вересень ще багатий на свята — читай у матеріалі, які нас очікують святкові дні.

Професійні свята у вересні 2025: календар свят

Професійні свята запроваджені для того, щоб ми пам’ятали про тих, і пишалися тими, хто розвиває та відбудовує нашу країну в будь-які часи її існування.

Ми маємо бути вдячними кожному, адже кожна професія є важливою для нашої держави.

2 вересня — День нотаріату

Діяльність нотаріусів є важливою частиною у розвитку правової держави, а також у сприянні організаціям та фізичним особам у виконанні законних прав та захисту їх інтересів.

Нотаріат — система державних органів та посадових суб’єктів в Україні, і саме цього дня вітають усіх нотаріусів, що працюють як в державних, так і приватних конторах та архівах.

7 вересня — День воєнної розвідки України

Розвідка — це той інструмент, від якого залежить рівень захищеності державних інтересів, а особливого значення День воєнної розвідки набув опісля початку повномасштабного вторгнення.

Лише завдяки військовій розвідці можливо здійснювати та приймати якісні рішення щодо національної безпеки України.

13 вересня — День українського кіно

Перша кінозйомка в Україні відбулася 1896 року в Харкові — відтоді й почалась історія української кінематографії. Цього дня важливо не лише привітати фахівців галузі, але й нагадати про необхідність розвитку кіноіндустрії, яка сприяє формуванню культурної ідентичності та міжнародному визнанню України.

В День українського кіно, у святкових заходах часто проводяться кінофестивалі, ретроспективи фільмів та дискусії про майбутнє українського кіно.

14 вересня — День працівника нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

Люди, що працюють у цих сферах, кожного дня роблять внесок у відносну стабільність та постійний розвиток економіки нашої держави. У нафтовій промисловості працює приблизно 1% населення України.

Це важка робота, у якій перебувають сотні тисяч людей, та за допомогою яких у нас у будинках є газ, а в машинах — бензин. Щороку на території країни зростає відсоток добувних копалин та з’являються нові засоби й технології видобутку.

У свято День газовика слід не лише нагадати, як необхідно берегти природні ресурси, але й зробити акцент на тому, наскільки важку роботу виконують працівники цих галузей.

14 вересня — День танкових військ

Нам усім відомо, що використання важкої броньованої техніки на полі бою може докорінно перемінити ситуацію. Героїзм наших військових багаторазово підкріплювався успішними діями як оборони, так і наступу.

У День танкових військ варто привітати не лише тих, хто на полі бою, але й тих, хто лагодить та приводить у стрій техніку, що використовується безпосередньо як на фронті, так і в тилу.

17 вересня — День рятувальника

Це професійне свято працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежників, рятувальників та всіх, хто щодня ризикує своїм життям заради порятунку інших. Ці герої борються з пожежами, повенями, аваріями та іншими надзвичайними ситуаціями, забезпечуючи безпеку населення.

За роки незалежності України рятувальники врятували тисячі життів і запобігли численним катастрофам. Їхня робота — це справжній подвиг, що підкріплюється мужністю та професіоналізмом.

20 вересня — День фармацевтичного працівника

На сьогодні в Україні працює понад 300 тисяч представників у галузі фармацевтики. Саме завдяки цим людям вдається забезпечити населення країни усіма необхідними ліками.

До свята фармацевтів зазвичай присвячені презентації нових препаратів, а у мережах аптек часто роблять безкоштовні діагностики та великі знижки на популярні препарати.

21 вересня — День працівника лісу

У зв’язку з масовими вирубками лісу місцеві органи вирішили запровадити охоронні організації флори та фауни. Професійні працівники лісів зробили великий внесок у збереження природи, і задля вшанування їхньої праці вже понад 40 років ми відзначаємо цей день.

22 вересня — День партизанської слави

Цього дня на території нашої країни відзначають свято, вшановуючи подвиги партизанів і підпільників, які боролися проти окупантів під час Другої світової війни. За даними архівів, на території України діяло близько одного мільйона партизанів, які завдавали значних ударів ворогам в тилу.

Сьогодні, в умовах сучасної війни, партизанський рух набуває нового значення, і ми вшановуємо всіх, хто продовжує традиції боротьби за свободу.

28 вересня — День машинобудівника України

День машинобудівника — професійне свято працівників машинобудівної та приладобудівної галузей; вони є основними промисловостями України, виробляючи обладнання для транспорту, енергетики, сільського господарства, оборони тощо.

Машинобудівники роблять значний внесок в економіку країни, створюючи інноваційні технології. Цього дня варто подякувати інженерам, робітникам і науковцям, чия праця сприяє розвитку та модернізації промисловості, роблячи Україну конкурентоспроможною на світовому ринку.

30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек

Свято, що присвячене бібліотекарям, книгозбірням та всім, хто любить книги, адже бібліотеки — це центри знань, культури та освіти, а найбільша з них — Національна бібліотека імені В. І. Вернадського — зберігає мільйони томів і є однією з 20 найбільших у світі.

Бібліотекарі допомагають поколінням відкривати світ через літературу, проводять освітні заходи та зберігають культурну спадщину. Цього дня часто організовуються книжкові ярмарки, зустрічі з авторами та акції для читачів.

Дні пам’яті у вересні 2025 року

Дні пам’яті — це такі свята, на яких наш народ намагається привернути увагу до колишніх негативних подій, аби ми не забували нашої історії, викликів нашого народу та знущань з нього. У ці дні вшановується пам’ять тих, хто поставив на кін своє життя заради України.

14 вересня — День пам’яті українців — жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках

Щорічно у другу неділю вересня Україна вшановує пам’ять українців, які стали жертвами масових депортацій з етнічних земель, що нині належать Польщі. У 1944-1951 роках майже 700 тисяч українців були депортовані зі своїх домівок, втративши все, що у них було.

Сьогодні цей день нагадує про трагедію депортацій, важливість збереження історичної пам’яті та підтримку нащадків депортованих, які продовжують зберігати культурну спадщину Лемківщини, Холмщини та інших земель.

29 вересня — День пам’яті жертв Бабиного Яру

Цього дня вся Україна та світ вшановують пам’ять жертв однієї з найжахливіших трагедій Голокосту. Лише 29-30 вересня 1941 року тут було вбито майже 34 тисячі євреїв, а загальна кількість жертв сягає 90-100 тисяч людей.

29 вересня проводяться меморіальні заходи, покладання квітів та освітні події, з метою нагадати про жахи геноциду, важливість толерантності та недопущення повторення подібних злочинів.

Щоб спланувати святкування того чи іншого свята, слід враховувати зміни погоди, які можуть застати зненацька — читай у матеріалі, якою буде погода у вересні 2025 року.

