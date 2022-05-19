День вышиванки: поздравления с праздником в прозе для твоих близких

День вышиванки, который празднуется в Украине 19 мая — это не просто праздник. Это важное событие, которое подчеркивает национальную особенность украинцев, умение создавать и символизировать. Как поздравить с Днем вышиванки?

С Днем вышиванки лучше всего поздравить в прозе. Во время полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины в 2022 году, как никогда важно соблюдать национальные традиции, не забывать значимые даты, поэтому поздравление с Днем вышиванки близким и знакомым — может стать частью поддержки в нелегкие дни. Выбирай, как поздравить с Днем вышиванки.

Поздравления с Днем вышиванки в прозе

Поздравляю тебя с Днем вышиванки. Надеюсь, что этот день немного поднимет настроение, ведь сегодня украинцы опять объединяются, как и 24 февраля 2022, только уже по более приятному поводу. Пусть все близкие будут здоровы, желаю ценить и проживать каждый миг жизни с удовольствием и преодолевать невзгоды легко и быстро.

День вышиванки в 2022 году стал для нас непростым, но я поздравляю тебя, желаю скорейшей победы Украины над врагом! И пусть красный узор вышиванки напоминает каждому украинцу о том, какими жертвами нам дается эта победа! И мы все должны помнить, чтобы война не повторилась, нужно хранить свои традиции и бережно относиться к национальной идентичности. С Днем вышиванки!

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Хочу от всей души поздравить тебя с Днем вышиванки! Победы Украине, благополучия и радостных дней в жизни. Пусть вышиванка хранит тебя и твоих близких. Поздравляю.

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Сегодня Всемирный День вышиванки! Я тебя поздравляю с этим праздником. Весь мир надел сегодня нашу национальную одежду, чтобы поддержать Украину в борьбе с агрессором. А я хочу поддержать тебя. Мы обязательно победим, нужно верить и делать все, что можем. Сегодня, например, беречь и продвигать в мире наши национальные традиции — празднование Дня вышиванки. Счастья, здоровья и пусть скорее будет мирное небо над головой.

День вышиванки — это прекрасный национальный праздник. Хочу тебя поздравить с тем, что мы украинцы. Мы сильная, красивая, всемогущая нация, как показали эти три месяца. Пусть вышиванки берегут наши тела и души. Скорейшей победы Украине и всем нам. Поздравляю!

Выбирайте, какое поздравления отправить для поддержки своим близким и родным людям в День вышиванки 2022. А также смотрите, кто из украинских звезд в какой вышиванке сегодня!