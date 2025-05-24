“Вышитая дипломатия”: как президенты США и Франции в украинские рубашки нарядились

Наша вышиванка стала символом борьбы за свободу, одеждой мужественных и непокоренных, превратилась в мировой тренд! Популяризируют их и умелые украинские мастера. Их вышитые рубашки оказываются в гардеробах известнейших мировых лидеров. Такие вышиванки есть у Бориса Джонсона, Джо Байдена, Эммануэля Макрона, президентов Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и еще у десятка глав стран, поддерживающих Украину.Вышила их дизайнер с Львовской области Галина Шуневич. — Я хочу, чтобы мир услышал о нас и знал, что мы творим и вдохновляемся даже в такое тяжелое время. Мы не перестаем напоминать о войне, обращать внимание на помощь Украине. Это также и о нашей культуре, украинской душе, нашем генетическом коде, — говорит мастер. Президентские вышиванки вышитые белым по белому, что символизирует чистоту и мир, рассказывает Галина. Читать по теме Нити памяти и уважения: в ВСУ появилась уникальная вышиванка с окопным орнаментом В нашем материале прочитай о военной вышивке Оберег, ее смыслах и истории создания. После начала полномасштабного вторжения она начала искать возможность через посольства и знакомых, как передать украинскую национальную одежду лидерам западных стран в благодарность. Это благодарность всей стране, которая нам помогает. Однажды я возила вышиванки в одно посольство и сказала: “Я вам — вышиванку, а вы нам — оружие”. Делегации смеялись. Дизайн женщина самостоятельно разрабатывает на компьютере, затем вносит данные в вышивальную машину. Из-под ее иглы выходят не только президентские рубашки, но и современный украинский вышитый наряд. Коллекции Галины Шуневич уже побывали на неделях моды в Париже, Нью-Йорке, показах в Чикаго, а вышиванки заказывают по всему миру: от Европы до Японии и Австралии. И хотя день украинской вышиванки уже прошел, нам кажется, что интересные факты об их изготовлении на протяжении веков могут заинтересовать тебя и сейчас. К примеру, что нити раньше запекали в тесте! А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Вышиванка, история Украины, Мир, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter