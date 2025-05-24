Украина

“Вышитая дипломатия”: как президенты США и Франции в украинские рубашки нарядились

Виктория Мельник, журналист сайта 24 мая 2025, 12:00
эвакуация
Читать дальше
Довезли уже тело…медики НГУ о ежедневных эвакуациях раненых с нуля
картина
Читать дальше
Разыскивал даже Интерпол! Как портрет Юзефы Липковской вернули в Украину

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь