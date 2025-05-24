Україна

“Вишивана дипломатія”: як президенти США та Франції в українські сорочки вбралися

Вікторія Мельник, журналістка сайту 24 Травня 2025, 12:00
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