“Вишивана дипломатія”: як президенти США та Франції в українські сорочки вбралися

Наша вишиванка стала символом боротьби за волю й свободу, одягом мужніх та нескорених, перетворилася у світовий тренд! Популяризують їх й вмілі українські майстрині. Їхні вишиті сорочки опиняються у гардеробах найвідоміших світових лідерів. Такі вишиванки є у Бориса Джонсона, Джо Байдена, Емануеля Макрона, президентів Польщі, Литви, Латвії, Естонії та ще у десятка глав урядів країн, які підтримують Україну.Вишила їх дизайнерка зі Львівщини Галина Шуневич. — Я хочу, щоб світ почув про нас і знав, що ми творимо та надихаємося навіть у такий тяжкий час. Ми не перестаємо нагадувати про війну, привернути увагу до допомоги Україні. Це також і про нашу культуру, українську душу, наш генетичний код, — каже майстриня. Президентські вишиванки вишиті білим по білому, що символізує чистоту і мир, розповідає Галина. Читати на тему Нитки пам’яті й шани: у ЗСУ з’явилася унікальна вишиванка з окопним орнаментом У нашому матеріалі прочитай про військову вишиванку Оберіг, її сенси та історію створення. Після початку повномасштабного вторгнення вона почала шукати можливість через посольства і знайомих, як передати український національний одяг лідерам західних країн на знак подяки. Це — подяка всій країні, яка нам допомагає. Якось я доставляла сорочки до одного посольства і сказала: “Я вам — вишиванку, а ви нам — зброю”. Делегації сміялися. Дизайн жінка самостійно розробляє на комп’ютері, потім вносить дані у вишивальну машину. З-під її голки виходять не лише президентські сорочки, а й сучасне українське вишите вбрання. Колекції Галини Шуневич вже побували на тижнях моди в Парижі, Нью-Йорку, показах у Чикаго, а вишиванки замовляють у всьому світі: від Європи до Японії та Австралії. І хоч день української вишиванки вже минув, та нам здається, що цікаві факти про їхнє виготовлення протягом століть можуть зацікавити тебе й зараз. Наприклад, що нитки раніше запікали у тісті! А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Вишиванка, історія України, Світ, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter