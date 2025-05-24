“Вишивана дипломатія”: як президенти США та Франції в українські сорочки вбралися

Після початку повномасштабного вторгнення вона почала шукати можливість через посольства і знайомих, як передати український національний одяг лідерам західних країн на знак подяки.

Це — подяка всій країні, яка нам допомагає. Якось я доставляла сорочки до одного посольства і сказала: “Я вам — вишиванку, а ви нам — зброю”. Делегації сміялися.

Дизайн жінка самостійно розробляє на комп’ютері, потім вносить дані у вишивальну машину. З-під її голки виходять не лише президентські сорочки, а й сучасне українське вишите вбрання.

Колекції Галини Шуневич вже побували на тижнях моди в Парижі, Нью-Йорку, показах у Чикаго, а вишиванки замовляють у всьому світі: від Європи до Японії та Австралії.

І хоч день української вишиванки вже минув, та нам здається, що цікаві факти про їхнє виготовлення протягом століть можуть зацікавити тебе й зараз. Наприклад, що нитки раніше запікали у тісті!

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