Нитки пам’яті й шани: у ЗСУ з’явилася унікальна вишиванка з окопним орнаментом

Фото Facebook В Україні відбулася презентація незвичної сорочки, яка поєднує в собі елементи культури, військової історії та глибокої символіки. Нову військову вишиванку під назвою Оберіг створили спеціально для українських воїнів — як шану тим, хто боронить країну. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Військова вишиванка Оберіг Автором ідеї став боєць, дизайнер і представник Медіацентру Головного управління комунікацій ЗСУ Ярослав Копаниця. З перших днів російського вторгнення брав участь у бойових діях і був поранений. І саме його ілюстрація Наша земля вишита окопами лягла в основу унікального дизайну сорочки. — Окопи дійсно оберігають наших військових, поки бійці на фронті оберігають всіх українців. Вони захищають українську землю, поки сама українська земля захищає їх.Генеральний штаб ЗСУ Узори нової вишиванки стилізовані під схеми лінії оборони — окопів, які протягом повномасштабної війни стали символом витривалості та захисту. Під час презентації її урочисто передали кільком військовослужбовцям — кавалерам Золотого хреста та інших бойових відзнак. Читати на тему Наше коріння — опора! Чому вишиванка стала символом національного спротиву Розповідаємо про те, як вишиванка перетворилася на символ боротьби та звʼязку з нашими пращурами. Що відомо про Медіацентр ЗСУ Медіацентр Головного управління комунікацій ЗСУ — це підрозділ, що представляє потреби армії у ЗМІ. Серед їхніх проектів виставка в Мистецькому Арсеналі Твоя професія важлива, документальний фільм Операція Курськ та створення видання Армія майбутнього. Дякуємо кожному, хто пройшов окопи, за захист. Раніше ми розповідали, чому вишита сорочка оберігала українців у давнину.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter