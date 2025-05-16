Нитки пам’яті й шани: у ЗСУ з’явилася унікальна вишиванка з окопним орнаментом

В Україні відбулася презентація незвичної сорочки, яка поєднує в собі елементи культури, військової історії та глибокої символіки. Нову військову вишиванку під назвою Оберіг створили спеціально для українських воїнів — як шану тим, хто боронить країну. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Військова вишиванка Оберіг

Автором ідеї став боєць, дизайнер і представник Медіацентру Головного управління комунікацій ЗСУ Ярослав Копаниця. З перших днів російського вторгнення брав участь у бойових діях і був поранений. І саме його ілюстрація Наша земля вишита окопами лягла в основу унікального дизайну сорочки.

— Окопи дійсно оберігають наших військових, поки бійці на фронті оберігають всіх українців. Вони захищають українську землю, поки сама українська земля захищає їх.

Узори нової вишиванки стилізовані під схеми лінії оборони — окопів, які протягом повномасштабної війни стали символом витривалості та захисту. Під час презентації її урочисто передали кільком військовослужбовцям — кавалерам Золотого хреста та інших бойових відзнак.

Що відомо про Медіацентр ЗСУ

Медіацентр Головного управління комунікацій ЗСУ — це підрозділ, що представляє потреби армії у ЗМІ. Серед їхніх проектів виставка в Мистецькому Арсеналі Твоя професія важлива, документальний фільм Операція Курськ та створення видання Армія майбутнього.

Дякуємо кожному, хто пройшов окопи, за захист.

Раніше ми розповідали, чому вишита сорочка оберігала українців у давнину.

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