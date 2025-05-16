Новини

Нитки пам’яті й шани: у ЗСУ з’явилася унікальна вишиванка з окопним орнаментом

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 16 Травня 2025, 19:00
військова вишиванка
Фото Facebook
Нитки пам’яті й шани: у ЗСУ з’явилася унікальна вишиванка з окопним орнаментом
Читати далі
Переговори без прогресу: про що встигли домовитись Україна й Росія

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь