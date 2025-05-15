Наше коріння — опора! Чому вишиванка стала символом національного спротиву

Ще до повномасштабного вторгнення вишиванка була для багатьох українців лише елементом етнофестивалів або гарною традицією на День незалежності. А сьогодні — це щось зовсім інше!

У ній ховаються не просто візерунки, а відчуття сили, боротьби та гідності. Після 24 лютого 2022 року українці почали вдягати вишиванку не заради стилю, а як акт спротиву, єдності й глибокого повернення до власного коріння.

Тож сьогодні у День вишиванки розповімо тобі, чому ж саме війна пробудила нашу національну ідентичність та чому цей одяг став її яскравим символом.

Шанс знову відчути ґрунт під ногами

На думку клінічної психологині Центру ментального відновлення Незламна Олександри Зайцевої, війна — це не просто трагедія, а й глибока особиста криза для кожного.

В умовах постійного стресу та небезпеки мозок інстинктивно шукає точку опори: щось знайоме та стабільне.

І цією опорою стає наше коріння: культура, мова, символи, традиції. У момент, коли світ навколо здається ворожим і хитким, ми інтуїтивно тягнемося до свого — рідного, знайомого, зрозумілого. Це не лише спосіб підтримати себе, а й шанс знову відчути ґрунт під ногами.

Вишиванка як броня для душі

Зараз звичайна сорочка із вишитими візерунками набуває більшого сенсу ніж колись, бо українці шукають звʼязок з культурою пращурів.

— У вишиванці є все: пам’ять предків, любов до землі, біль через втрати й надія на майбутнє.

Її вдягають на похорони, весілля, важливі перемовини й під час служби. У ній хрестяться на прощання й зустрічають нове життя. Це духовна броня, яку важко пробити навіть війною.

Коли одягаєш українську символіку, то неначе обʼєднуєшся з тими, хто був до тебе, й водночас підтримуєш тих, хто поруч.

Після початку повномасштабного вторгнення вибухнула мода на українськість. Молодь слухає Смерічку й співає Ой у лузі червона калина. Дизайнери додають елементи народного костюма у колекції, а тату-майстри зображають орнаменти на шкірі.

Це — не просто ностальгія. Це спосіб голосно сказати світу: ми є, ми живі, ми маємо голос. І цей голос звучить в кожному хрестикові, у кожному елементі вишивки.

У часи війни постає одне з найголовніших питань: хто ми? Саме це питання надихає українців на пошук своєї ідентичності. І часто її знаходять не у філософських текстах, а в бабусиній пісні, у рецептах дитинства, у вишивці, яку мама зберігала на дні шафи.

— Бути українцем зараз — це не просто національність. Це відповідальність. Ми черпаємо сили з попередніх перемог і вчимося з поразок. Ми відчуваємо, що за нашими спинами стоять покоління.

Коли українець (українка) вдягає вишиванку — він (вона) не просто вбирається, а заявляє світові: “Я є, я тримаюся, я — частина великої історії“. І навіть якщо складні часи, то ця сорочка стає символом незламності.

Раніше ми розповідали історію та традиції святкування Дня вишиванки.

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