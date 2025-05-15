Подорожі та натхнення

Наше коріння — опора! Чому вишиванка стала символом національного спротиву

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 15 Травня 2025, 20:30
вишиванка
Фото Pexels
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