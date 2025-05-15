Наши корни — опора! Почему вышиванка стала символом национального сопротивления

Еще до полномасштабного вторжения вышиванка была для многих украинцев лишь элементом этнофестивалей или хорошей традицией на День независимости. А сегодня — это нечто другое!

Вышитая сорочка это не просто узоры, а сила, борьба и достоинство. После 24 февраля 2022 года украинцы начали надевать вышиванку не ради стиля, а для того, чтобы подчеркнуть национальное единство, ощутить эмоциональную связь со своим родом, подчеркнуть свою национальную идентичность.

Поэтому сегодня в День вышиванки расскажем тебе, почему же именно война пробудила нашу национальную идентичность и почему эта одежда стала ее ярким символом.

Шанс снова почувствовать почву под ногами

По мнению клинического психолога Центра ментального восстановления Незламна Александры Зайцевой, война — это не просто трагедия, но и глубокий личный кризис для каждого.

В условиях постоянного стресса и опасности мозг инстинктивно ищет точку опоры: что-то знакомое и стабильное.

И этой опорой становятся наши корни: культура, язык, символы, традиции. В момент, когда мир вокруг кажется враждебным и шатким, мы интуитивно тянемся к своему — родному, знакомому, понятному. Это не только способ поддержать себя, но и шанс снова почувствовать почву под ногами.

Вышиванка как броня для души

Сейчас обычная рубаха с вышитыми узорами приобретает больший смысл, чем когда-то, потому что украинцы ищут связь с культурой предков.

— В вышиванке есть все: память предков, любовь к земле, боль из-за потерь и надежда на будущее.

Ее надевают на похороны, свадьбы, важные переговоры и во время службы. В ней крестятся на прощание и встречают новую жизнь. Это духовная броня, которую трудно пробить даже войной.

Когда надеваешь украинскую символику, то как будто объединяешься с теми, кто был до тебя, и одновременно поддерживаешь тех, кто рядом.

После начала полномасштабного вторжения возникла мода на украинскость. Молодежь слушает Смеричку и поет Ой у лузі червона калина. Дизайнеры добавляют элементы народного костюма в коллекции, а тату-мастера изображают орнаменты на коже.

Это — не просто ностальгия. Это способ громко сказать миру: мы есть, мы живы, у нас есть голос. И этот голос звучит в каждом крестике, в каждом элементе вышивки.

Во времена войны возникает один из главных вопросов: кто мы? Именно этот вопрос вдохновляет украинцев на поиск своей идентичности. И часто ее находят не в философских текстах, а в бабушкиной песне, в рецептах детства, в вышивке, которую мама хранила в шкафу.

— Быть украинцем сейчас — это не просто национальность. Это ответственность. Мы черпаем силы из предыдущих побед и учимся из поражений. Мы чувствуем, что за нашими спинами стоят поколения.

Когда украинец (украинка) надевает вышиванку — он (она) не просто наряжается, а заявляет миру: “Я есть, я держусь, я — часть великой истории”. И даже если сложные времена, то эта рубашка становится символом несокрушимости.

Ранее мы рассказывали историю и традиции празднования Дня вышиванки.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.