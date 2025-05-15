День вишиванки: вітання зі святом у прозі для твоїх близьких

День вишиванки, який цьогоріч святкується в Україні 15 травня, — це не просто свято. Це важлива подія, яка підкреслює національну особливість українців, уміння створювати та символізувати. Як привітати з Днем вишиванки?

З Днем вишиванки найкраще привітати у прозі. Під час повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України у 2022 році, як ніколи важливо дотримуватися національних традицій, не забувати значних дат, тому привітання з Днем вишиванки близьким та знайомим може стати частиною підтримки у нелегкі дні. Вибирай, як привітати із Днем вишиванки.

Вітання з Днем вишиванки у прозі

Вітаю тебе із Днем вишиванки. Сподіваюся, що цей день трохи підніме настрій, адже сьогодні українці знову об’єднуються, як і 24 лютого 2022 року, тільки вже з приємнішої нагоди. Нехай усі близькі будуть здорові, бажаю цінувати та проживати кожну мить життя із задоволенням та долати негаразди легко та швидко.

День вишиванки у 2025 році став для нас непростим, але я вітаю тебе, бажаю якнайшвидшої перемоги України над ворогом! І нехай червоний візерунок вишиванки нагадує кожному українцю про те, якими жертвами нам дається ця перемога! І ми всі повинні пам’ятати, щоб війна не повторилася, треба зберігати свої традиції та дбайливо ставитись до національної ідентичності. З Днем вишиванки!

Читати на тему Символ України як великої родини: привітання з Днем вишиванки у картинках та віршах Ділимось теплими привітаннями для найрідніших з Днем вишиванки.

Хочу від щирого серця привітати тебе з Днем вишиванки! Перемоги України, добробуту та радісних днів у житті. Нехай вишиванка зберігає тебе та твоїх близьких. Вітаю.

Сьогодні Всесвітній День вишиванки! Я тебе вітаю із цим святом. Весь світ одягнув сьогодні наш національний одяг, щоб підтримати Україну у боротьбі з агресором. А я хочу тебе підтримати. Ми обов’язково переможемо, треба вірити та робити все, що можемо. Сьогодні, наприклад, берегти та просувати у світі наші національні традиції — святкування Дня вишиванки. Щастя, здоров’я та нехай швидше буде мирне небо над головою.

День вишиванки — це чудове національне свято. Хочу тебе привітати із тим, що ми українці. Ми сильна, гарна, всемогутня нація, як показали ці три місяці. Нехай вишиванки бережуть наші тіла та душі. Найшвидшої перемоги Україні та всім нам. Вітаю!

Вишиванка — етнічний одяг українського народу. Однак досі існує багато суперечок та міфів стосовно його походження, історії та сенсу.

Читай, що означають вишиванки у різних регіонах України, а також який сенс закладено у візерунках, кольорах та кількості вишитого полотна.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.