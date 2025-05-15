Свята

День вишиванки: вітання зі святом у прозі для твоїх близьких

Анна Голішевська, редакторка сайту 15 Травня 2025, 08:30
День вишиванки: вітання зі святом у прозі для твоїх близьких
привітання з Днем вишиванки у картинках та віршах
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Символ України як великої родини: привітання з Днем вишиванки у картинках та віршах
День вишиванки
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