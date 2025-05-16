Нити памяти и уважения: в ВСУ появилась уникальная вышиванка с окопным орнаментом

Фото Facebook В Украине состоялась презентация необычной рубашки, которая сочетает в себе элементы культуры, военной истории и глубокой символики. Новую военную вышиванку под названием Оберег создали специально для украинских воинов — как дань уважения тем, кто защищает страну. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Военная вышиванка Оберег Автором идеи стал боец, дизайнер и представитель Медиацентра Главного управления коммуникаций ВСУ Ярослав Копаница. С первых дней российского вторжения участвовал в боевых действиях и был ранен. И именно его иллюстрация Наша земля вышита окопами легла в основу уникального дизайна рубашки. — Окопы действительно оберегают наших военных, пока бойцы на фронте оберегают всех украинцев. Они защищают украинскую землю, пока сама украинская земля защищает их.Генеральный штаб ВСУ Узоры новой вышиванки стилизованы под схемы линии обороны — окопы, которые в течение полномасштабной войны стали символом выносливости и защиты. Во время презентации ее торжественно передали нескольким военнослужащим — кавалерам Золотого креста и других боевых наград. Читать по теме Наши корни — опора! Почему вышиванка стала символом национального сопротивления Рассказываем о том, как вышиванка превратилась в символ борьбы и связи с нашими предками. Что известно о Медиацентре ВСУ Медиацентр Главного управления коммуникаций ВСУ — это подразделение, представляющее потребности армии в СМИ. Среди их проектов выставка в Художественном Арсенале Твоя профессия важна, документальный фильм Операция Курск и создание издания Армия будущего. Спасибо каждому, кто прошел окопы, за защиту. Ранее мы рассказывали, почему вышитая рубашка оберегала украинцев в древности.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter