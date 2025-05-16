Нити памяти и уважения: в ВСУ появилась уникальная вышиванка с окопным орнаментом

В Украине состоялась презентация необычной рубашки, которая сочетает в себе элементы культуры, военной истории и глубокой символики. Новую военную вышиванку под названием Оберег создали специально для украинских воинов — как дань уважения тем, кто защищает страну. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Военная вышиванка Оберег

Автором идеи стал боец, дизайнер и представитель Медиацентра Главного управления коммуникаций ВСУ Ярослав Копаница. С первых дней российского вторжения участвовал в боевых действиях и был ранен. И именно его иллюстрация Наша земля вышита окопами легла в основу уникального дизайна рубашки.

— Окопы действительно оберегают наших военных, пока бойцы на фронте оберегают всех украинцев. Они защищают украинскую землю, пока сама украинская земля защищает их.

Узоры новой вышиванки стилизованы под схемы линии обороны — окопы, которые в течение полномасштабной войны стали символом выносливости и защиты. Во время презентации ее торжественно передали нескольким военнослужащим — кавалерам Золотого креста и других боевых наград.

Что известно о Медиацентре ВСУ

Медиацентр Главного управления коммуникаций ВСУ — это подразделение, представляющее потребности армии в СМИ. Среди их проектов выставка в Художественном Арсенале Твоя профессия важна, документальный фильм Операция Курск и создание издания Армия будущего.

Спасибо каждому, кто прошел окопы, за защиту.

Ранее мы рассказывали, почему вышитая рубашка оберегала украинцев в древности.

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