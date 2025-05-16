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Нити памяти и уважения: в ВСУ появилась уникальная вышиванка с окопным орнаментом

Анастасия Жиденко, редактор сайта 16 мая 2025, 19:00
военная вышиванка
Фото Facebook
Нити памяти и уважения: в ВСУ появилась уникальная вышиванка с окопным орнаментом
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