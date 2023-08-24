Эксклюзив

Детям независимой Украины — 30 лет! Что это за поколение и как они меняют страну уже сейчас — спецпроект Вікон ко Дню рождения государства

Диана Просяник, редактор сайта 24 августа 2023, 07:00
День незалежності України
Фото: Unsplash

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