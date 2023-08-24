Детям независимой Украины — 30 лет! Что это за поколение и как они меняют страну уже сейчас — спецпроект Вікон ко Дню рождения государства

32 года назад Украина обрела свою независимость, начав новую эру восстановления и развития национального самоопределения. Именно эта дата является символической для поколения украинцев, которые родились в первые годы независимости и росли вместе с молодым государством. Они являются первым поколением независимых украинцев, которые формировали свои ценности, идеалы и взгляды в условиях свободного общества.

Эти люди, которым сегодня около 30 лет, часто уже сами являются родителями, воспитывают следующее поколение, и активно формируют будущее своей страны. Что же отличает это поколение, каковы их основные ценности, и как они видят путь Украины вперед? В этом тексте мы подробно рассмотрим эти вопросы.

Отметим 32-ю годовщину Дня Независимости Украины, узнав больше о тех, кто является живым воплощением духа свободной и сильной нации. В этом нам помогла разобраться психолог Инна Лукьянец, которая рассказала, что отличает это поколение от предыдущего — современников Советского Союза.

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— Какие психологические отличия вы замечаете у поколения людей, которые родились и выросли в независимой Украине, по сравнению с предыдущими?

— Я бы вывела два таких вектора. Первый — это “чистые” миллениалы, как я их называю. Имеется в виду, что это новое поколение, которое не находится под влиянием тех постсоветских, советских стереотипов. Это могло произойти из-за разных факторов, в частности, миллениал сам сумел выйти из-под этого влияния СССР или родители были мудрые и воспитывали ребенка иначе.

У этого поколения такое чистое, современное сознание. Я не могу сказать, что таких людей много, но они есть.

И второй вектор — несмотря на то, что это миллениалы, молодые люди, которым хочется двигаться вперед, у них присутствует высокий уровень тревожности. Она появляется из-за большого количества влияний, в том числе и из-за установок и стереотипов, которые идут из СССР.

Например, что деньги зарабатывают тяжелым трудом или деньги надо откладывать, чтобы купить холодильник, телевизор. Также это могут быть убеждения, что в Интернете нельзя заработать деньги.

И вот говоря о “чистых” миллениалах, это как раз те люди, которые достигли успеха или реализовались в онлайн. Это очень часто IT-сфера, которая сейчас очень популярна. Это поколение легко путешествует, они легко преодолевают границы, в их голове нет такого понятия, чтобы поехать за границу — надо заработать много денег.

Они умеют быстро покупать билеты, и еще и сэкономить на этом. Во время путешествий они любят ходить в нетуристические места, поскольку миллениалы открыты к познанию мира.

Но говоря о поколении миллениалов, которые “забиты” советскими стереотипами — им трудно. Например, они не понимают, как это так: они работают, говорят все, как учили родители, у них золотая медаль и красный диплом, но заработать не умеют, презентовать себя не умеют, переучиться и освоить новую профессию не умеют.

Потому что родители привыкли, что в советское время все было линейно: школа, институт, тебе дают жилье, тебе дают хорошую работу, а ты живешь и копишь на условный телевизор. Но нужно понимать, что это давно уже не работает. И этому поколению украинцев реально тяжело. У них часто присутствует тревожность, панические атаки.

— С какими психологическими вызовами сталкивается это поколение?

— Тревоги. При чем их родители даже не знают, что такое панические атаки, потому что у них совсем другая в голове схема. Они считают, что пока нет температуры — надо работать. Если плохо — выпей таблетку и иди работать. То есть, для поколения, которое росло в СССР, надо — главное слово в жизни.

А вот говоря о детях независимой Украины — они не могут себе позволить так жить. Такое впечатление, что просто природа им дает другой тип нервной системы, где надо жить и главным является слово хочу. То есть, они делают, потому что хотят этого, это приносит удовольствие и так они развиваются.

Поэтому очень большая разница между людьми, которым сейчас по 30 лет, и их родителями. У них гораздо чаще тревожные характеры. Отсюда панические атаки и обсессивно-компульсивные расстройства. С такими психологическими проблемами сейчас сталкиваются миллениалы независимой Украины чаще всего.

— Как исторические события, например, Евромайдан, Оранжевая революция или начало войны, влияют на их психику?

— Опять же, если брать два этих вектора. Те, которые имеют “чистое” сознание — такие события только укрепляют их дух и волю.

Поэтому те, у кого чистое сознание ума, еще больше вырываются из оков этих стереотипов и видят, что можно получить свободу, можно получить независимость, можно быть свободными.

А те, кто живут согласно советским стереотипам и имеют тревожность, это их еще больше расшатывает. Эти люди находятся в постоянных мыслях и переживаниях что же будет дальше, почему так происходит.

Это поколение кардинально отличается своими методами адаптации к различным ситуациям и борьбой.

Такой разницы между поколениями, как сейчас, в период, который мы живем, в истории человечества ще не было.

— Какими методами миллениалы адаптируются к различным ситуациям?

— У поколения Y сейчас идет тенденция к самопознанию. И, пожалуй, это правильная тенденция. Это может быть:

саморазвитие;

самопознание;

духовные практики,

йога.

Они помогают немножко успокоить мысли и привести нервную систему в состояние стабилизации. Все эти методы полезны.

— Какие психологические подходы к воспитанию детей могут отличаться в этом поколении по сравнению с предыдущими поколениями?

— По моему мнению, они очень сильно отличаются тем, что все миллениалы уже готовы слушать своих детей. И не просто слушать, а слышать. Очень важно слышать, что тебе ребенок говорит.

Это поколение, которое уже понимает, насколько важны эмоции и чувства. Это связано с тем, что они росли в период, когда был запрет чувствовать.

И это новое поколение людей, рожденных во времена независимости, уже сейчас понимает, что так нельзя. Они уже позволяют детям чувствовать. Они уже понимают, что ребенок может плакать по разным причинам: ему грустно, его что-то раздражает или обижает. А родители, в свою очередь, позволяют малышам проживать эти эмоции.

— Какие возможные последствия с точки зрения психологии воспитания детей родителями, которые не имели опыта жизни в СССР?

— Я вообще верю в нашу молодежь и в их детей. И сейчас молодежь, которая приходит на консультации — прогрессивная, открытая и очень креативная. У меня огромное уважение к украинской молодежи. Они гибкие и могут быстро адаптироваться ко всему. И я так думаю, что дети их будут еще лучше.

— Какие мотивы и ценности преобладают в стремлениях и мечтах поколения, которое вырастало в независимой Украине?

— Говоря о ценностях и стремлениях, то я думаю, что это возможность все-таки жить на своей земле, но не потому, что ты не можешь куда-то поехать, а потому что тебе здесь лучше всего.

У этого поколения есть возможность в любой момент сесть и поехать куда угодно и попробовать пожить в другой стране. Но нет, они остаются в Украине, потому что здесь лучше всего. Именно здесь их свобода. Видимо, это о каком-то этническом самосознании, самоценности.

Конечно, у них ценностью являются деньги. И это нормально, здесь не нужно стесняться того, что они хотят их зарабатывать. Это то поколение, которое хочет их зарабатывать не схемами и откатами. Они хотят их получать своим умом, своим трудом, платить налоги в свое государство, но чтобы было видно, что на эти налоги что-то делается.

Раньше их родители мыслили, как сделать так, чтобы вообще ничего платить государству или по минимуму. А их дети, которые являются ФЛП, во время войны говорят: мы не будем уменьшать налог до двух процентов, мы будем платить пять. Это их ценности и они кардинально меняются. Им не надо замки, им надо просторное, комфортное жилье, но в нем все должно быть функционально, то есть меньше пафоса.

— Как эти мотивы могут влиять на выбор профессии, создание семьи и другие важные решения в жизни?

— Поколение детей, которое росло во времена независимой Украины, уже не захочет идти работать в государственные структуры, где выплачивают минимальную зарплату, они не будут идти в политику, где есть коррупция, зато создадут новую политику. Поэтому они будут идти на ту работу, где нет карьерного роста, а предпочтут работу, на которой можно развиваться. Это поколение много работает, но в то же время, они должны чувствовать в этом свободу.

Какое оно, поколение независимой Украины

А теперь обратимся к реальным историям людей этого поколения. Мы поговорили с несколькими героями, которые родились во времена независимой Украины, или были совсем юными, когда распался Советский Союз, и спросили их об отношении к прошлому, мечтах, традициях и какую они видят разницу между своим поколением и предыдущими.

Вспоминая прошлое, 33-летняя Ольга Егорова рассказывает, что родиться в такие исторические времена было преимуществом, но тяжелым. Она вспоминает этот период так:

— Родиться во время перемен оказалось трудной задачей.

Наблюдать за созданием нового государства, отказ от старых традиций в пользу новых, а также переход на новую валюту, позволило понять, что самостоятельность — это сила, несмотря на все препятствия.

Такого же мнения и 35-летняя Екатерина Гливенко. Женщина говорит, что большим преимуществом была жизнь в независимой Украине. Она вспоминает, что это был тяжелый переход к “своему”, но хорошо, что он произошел. Всю сознательную жизнь она жила в независимой стране, хотя это не очень чувствовалось, потому что постоянно было присутствие Советского Союза.

Но в своей детской голове была всегда сознательная мысль, что я — украинка.

О различиях с предыдущими поколениями

31-летний Олег считает, что каждое поколение отличается. Если раньше была необходимость получить работу, накопить на квартиру, завести детей до 25. То сейчас можно пожить и в съемном жилье, для работы образование не является решающим фактором, а детей можно завести и позже.

Об исторических событиях, повлиявших на героев

Олег вспоминает, что на него повлияла попытка России захватить украинский остров Тузла, что в Керченском проливе. Затем Оранжевая революция в 2004 и газовые войны, которые подтвердили то, что россияне нам не друзья, а максимум “мышебратья”, — говорит мужчина.

Об Оранжевой революции вспоминает и Екатерина. Она тогда училась в 10 классе и директор школы была сторонницей “оранжевых”. И по мнению девушки, именно педагог закладывала им в головы верный фундамент восприятия и роста национального сознания.

Что касается других исторических событий, которые сформировали мою личность и сознание, то это события Холодного Яра, Второй мировой войны, Голодомора в Украине и многие другие события, которыми я начала интересоваться во взрослом возрасте, — говорит Екатерина.

В школьные годы информацию подавали как-то искаженно и никогда не упоминалось, что советская власть — это было зло.

О мечтах и стремлениях

Ольга Егорова говорит, что в будущем в Украине наступит время возрождения.

И когда последние капли пережитка Союза будут отсеяны — появится прекрасная атмосфера для создания семьи, широкий выбор профессий, возможность легко сотрудничать с другими странами и путешествовать.

В свою очередь Олег имеет другие взгляды. По его словам, после завершения войны будут тяжелые годы восстановления. И то, как они пройдут, зависит от курса, который заложит власть после войны.

Парень видит два варианта развития событий: оптимистический и пессимистический. Говоря о более позитивном варианте, мужчина видит восстановление Украины с помощью плана Маршала, репараций от продажи нефти и газа, приход иностранных инвестиций в бизнес, стимулирование рождаемости выплатами.

В пессимистической версии мы все будем делать своими силами, — считает Олег.

О воспитании детей

Екатерина Гливенко рассказывает, что она учит с детства любить Украину и рассказывает своему трехлетнему сыну правду о войне, которая идет на нашей земле. Женщина объясняет сыну, кто на нас напал, почему нельзя смотреть мультики на русском языке.

Екатерина говорит, что малышам прививает ценности семьи, уважения к людям. Также учит любви к своей стране, любви к жизни.

Нужно быть для детей достойным примером, потому что они полностью копируют взрослых.

Об особенностях воспитания своего 10-летнего сына рассказывает и Ольга. Она говорит, что прежде всего учит уверенности и позитивному мышлению.

Важно научить доброте и любви к себе, к окружающим и к природе. И социализироваться, чтобы с детства не было страха заявить о себе, высказать свое мнение.

Размышляя об ошибках, которые делали их родители, Ольга говорит, что они очень мало уделяли внимания воспитанию детей. Не прислушивались к желаниям ребенка, обесценивали мечты и идеи. Родители устанавливали жесткие рамки, рассказывали как нужно, но не объясняли, почему именно так.

Олег не имеет детей и говорит, что в этом пока нет необходимости и стимула. В Советском Союзе был налог на бездетность. Также в СССР люди не думали о том, чего они сами хотят. Им сказали родители, что пора внуков заводить — значит так надо. А свои желания эти люди откладывали на полку.

К примеру, посмотрим на страны Запада. Там сейчас такая же ситуация, что детей заводят уже после 30 лет. Получается, что мы подтянулись к развитым странам.

О культурных особенностях

По мнению Олега, поколение детей, которое вырастало уже во времена независимой Украины, отличается свободой самовыражения.

Фразу “нельзя такое говорить” я слышал очень долго, пока не вырос и не вычеркнул таких людей из круга общения.

Ольга говорит, что это поколение более самостоятельное и легко приспосабливается к изменениям. Мы выбираем движение и исследование нового, и часто в постоянном поиске лучшего места.

Екатерина считает, что их поколение прежде всего отличается культурой и языком. Долгое время и даже в независимой Украине, его обесценивали, унижали. Но за период независимости Украины язык начал приобретать значимость через современные песни, фильмы и интернет.

И чтобы так продолжалось, нам нужно искоренить в себе все, что связано с российской и советской культурой, — заключает женщина.

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