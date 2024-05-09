Dons — Hollow на Евровидении-2024: что известно о представителе Латвии

Латвию на Евровидении-2024 представляет певец Dons с песней Hollow. Это опытный музыкант, делающий уже третью попытку попасть на Евровидение. Dons будет выступать во втором полуфинале 9 мая и споет о том, как важно не быть частью безликой толпы, а в водовороте эмоций и мыслей найти себя, настоящего.

Что известно о представителе Латвии Dons на Евровидении 2024 и переводе его песни — читай в нашем материале.

Представитель Латвии на Евровидении-2024

Артур Шингирейс (творческий псевдоним Dons) вырос в латвийском городе Броцены. Как любой интеллигентный ребенок, учился в музыкальной школе игре на фортепиано, сам овладел гитарой. Но в 16 лет, после одного из сольных выступлений в школе, понял: музыка — то, без чего его жизнь будет пустой. Среди первых кумиров называет Фредди Меркьюри.

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К своим песням Донс относится, как ко взрослым детям: считает, если слушатели плачут или смеются и подпевают на концертах, значит, песни уже не его, они живут собственной жизнью, и он должен отпустить их в свободное плавание.

Что известно о Dons

Собственную музыкальную карьеру Донс начал в латвийском реалити-шоу Talantu Fabrikā (Фабрика талантов) еще двадцать лет назад. С тех пор выпустил девять собственных альбомов, в которых пел на латышском и английском языках. В 2021 году подписал контракт с Universal Music.

К этому году Донс уже дважды пытался попасть на Евровидение, но в 2010 и 2014 годах останавливался в национальном отборе на вторых местах. И вот, наконец, такая вожделенная удача: дома, в Латвии, Донс победил с песней Hollow, которая является англоязычной версией его латышской песни Lauzto šķēpu karaļvalsts (Королевство сломанных копий). На национальном отборе эта песня набрала на 33 000 голосов больше, чем песни-соперницы.

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Dons — Hollow: о чем песня

Как определяет сам автор, он хотел донести публике мысль, которая очень беспокоит его самого: важно не следовать за толпой и при любых обстоятельствах оставаться верным себе. Несмотря на трудности и кризисы, отстаивать собственную целостность и присущий только тебе самому, не стандартный взгляд на вещи.

Dons — Hollow: перевод песни

Не смотри

Или ты увидишь море слез, в котором можно утонуть

Не знаю как

Я смогу найти выход

Я не хочу терять себя таким жестоким способом

Я, то выхожу из себя, то возвращаюсь

Помоги мне определиться.

Это медленно убивает меня.

Попробуй сделать меня очередным верующим

Но все просто притворяются проповедниками

Это медленно убивает меня

Так что просто вырой мне могилу

Лучше так, чем просто быть опустошенным

Не бойся.

Могу рассказать о своих грехах от которых не избавиться

Нет, я неисправим.

Это как неизлечимая болезнь

Я не хочу терять себя таким жестоким способом

Я то выхожу из себя, то возвращаюсь.

Помоги мне определиться.

Это медленно убивает меня.

Попробуй сделать меня очередным верующим.

Но все просто притворяются проповедниками

Это медленно убивает меня

Так что просто вырой мне могилу

Лучше так, чем просто быть опустошенным

Никогда не хотел быть чем-нибудь пустым.

Это медленно убивает меня

Поэтому просто выкопай мне могилу

Лучше так, чем просто быть опустошенным.

Hollow — видео песни Dons

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