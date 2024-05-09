Dons — Hollow на Євробаченні-2024: що відомо про представника Латвії

Латвію на Євробаченні-2024 представляє співак Dons із піснею Hollow. Це досвідчений музикант, який робить вже третю спробу потрапити на Євробачення. Dons виступатиме у другому півфіналі 9 травня та співатиме про те, як важливо не бути часткою безликого натовпу, а у вирі емоцій і думок знайти себе, справжнього.

Що відомо про представника Латвії Dons на Євробаченні 2024 та переклад його пісні українською — читай у матеріалі.

Представник Латвії на Євробаченні-2024

Артур Шингирейс (творчий псевдонім Dons) виріс в латвійському місті Броцени. Як будь-яка інтелігентна дитина вчився в музичній школі грі на фортеп’яно, сам опанував гітару. Але в 16 років, після одного з сольних виступів в школі, зрозумів: музика — те, без чого його життя буде порожнім. Серед перших кумирів називає Фредді Мерк’юрі.

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До своїх пісень Донс ставиться, як до дорослих дітей: вважає, якщо слухачі плачуть або сміються та підспівують на концертах, значить, пісні вже не його, вони живуть власним життям, і він має відпустити їх у вільне плавання.

Що відомо про Dons

Власну музичну кар’єру Донс розпочав в латвійському реаліті-шоу Talantu Fabrikā (Фабрика талантів) ще двадцять років тому. Відтоді випустив дев’ять власних альбомів, в яких співав латиською та англійською мовами. У 2021 році підписав контракт з Universal Music.

До цього року Донс вже двічі намагався потрапити на Євробачення, але у 2010-му та 2014-му роках зупинявся в національному відборі на других місяцях. І от нарешті — така жадана удача: вдома, в Латвії, Донс переміг з піснею Hollow, яка є англомовною версією його латиської пісні Lauzto šķēpu karaļvalsts (Королівство зламаних списів). На національному відборі ця пісня набрала на 33000 голосів більше, ніж пісні-суперниці.

Dons — Hollow: про що пісня

Як визначає сам автор, він хотів донести публіці думку, яка дуже непокоїть його самого: важливо не йти за натовпом й за будь-яких обставин залишатися вірним собі, попри труднощі та душевні кризи відстоювати власну цілісність й притаманний лише тобі, нестандартний погляд на речі.

Dons — Hollow: переклад пісні

Не дивись

Або ти побачиш море сліз, в якому можна потонути

Не знаю як

Я зможу знайти вихід

Я не хочу втрачати себе таким жорстоким способом

Я, то виходжу з себе, то повертаюся

Тож допоможи мені визначитися.

Це повільно вбиває мене.

Спробуй зробити мене черговим вірянином

Але всі просто прикидаються проповідниками

Це повільно вбиває мене

Тож просто вирий мені могилу

Краще так, ніж просто бути спустошеним

Не бійся.

Можу розповісти про свої гріхи від яких не позбутися

Ні, я невиправний.

Це як невиліковна хвороба

Я не хочу втрачати себе таким жорстоким способом

Я, то виходжу з себе, то повертаюся.

Тож допоможи мені визначитися.

Це повільно вбиває мене.

Спробуй зробити мене черговим вірянином.

Але всі просто прикидаються проповідниками

Це повільно вбиває мене

Тож просто вирий мені могилу

Краще так, ніж просто бути спустошеним

Ніколи не хотів бути чимось порожнім.

Це повільно вбиває мене

Тому просто викопай мені могилу

Краще так, ніж просто бути спустошеним.

Hollow — відео пісні Dons

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