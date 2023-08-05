Не ограничивайся только рынком! Достопримечательности Хмельницкого и интересные места

Хмельницкий — волшебный и уютный город, славящийся не только масштабными рынками, но и фантастической красотой Южного Буга, шармом города-дендропарка и романтическим уютом центра. Что посмотреть в Хмельницком: интересные места и достопримечательности — читай в материале.

Достопримечательности в Хмельницком: что посмотреть в первую очередь

Если ты никогда не был(а) в этом городе, то сначала посмотри эти интересные места:

Памятник Богдану Хмельницкому. Он — настоящий символ города. Его установили к 500-летию со дня основания города. Богдан Хмельницкий сидит верхом на коне, в правой руке поднимает символ власти, то есть булаву, а в левой держит повод. Памятник вылит из бронзы. Скифский курган. Этот объект расположен в микрорайоне Выставка. Среди всех курганов это единственный, который удалось сохранить. Его высота достигает двух метров, а диаметр — до 20 метров. Центр Хмельницкого. Это — просторная площадь, которая расположена сразу перед областной государственной администрацией. В этом центре города стоит уникальный памятник Вера, Надежда и Любовь, который установили более 10 лет назад. Костел Святой Анны. На территории костела сейчас работает старинное католическое кладбище.

Что посмотреть в Хмельницком: парки и скверы

В первую очередь следует выделить центральный парк им. И. Франко. Это самый старый и один из самых любимых парков жителей города. Когда-то он должен был стать объектом культурно-спортивного направления.

В парке имени Ивана Франко есть спортивные площадки и спортивная база.

В парке также построили кинотеатр и обустроили аллею писателей. Жители каждый день видят скульптуры известных литераторов. В выходные дни в парке любят собираться книголюбы, работает книжный рынок. Также там есть памятник украинскому писателю Ивану Франко.

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Кроме этого, следует присмотреться и к другим местам. К примеру:

Дендропарк Подолье. В микрорайоне Выставка есть красивый заповедный дендропарк. Это место, где горожане ежедневно отдыхают телом и душой. Редкие виды растений и цветов удивляют, а сам Дендропарк пополняет заповедный фонд города. Его площадь составляет 30,5 га. Сквер имени Тараса Шевченко. Это — одна из достопримечательностей города. Его украшают невероятные аллеи, а красивые цветники производят довольно приятное впечатление. Площадь сквера составляет около 5 гектаров, расположен памятник Тарасу Шевченко, интересные скульптуры. Все это настраивает на то, чтобы насладиться свежим воздухом, зелеными насаждениями.

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