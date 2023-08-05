Не ограничивайся только рынком! Достопримечательности Хмельницкого и интересные места

Хмельницкий — волшебный и уютный город, славящийся не только масштабными рынками, но и фантастической красотой Южного Буга, шармом города-дендропарка и романтическим уютом центра. Что посмотреть в Хмельницком: интересные места и достопримечательности — читай в материале.
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Допис, поширений Хмельницький (@khm_gram24)
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Допис, поширений Фотограф (@zysko_serhii)
В первую очередь следует выделить центральный парк им. И. Франко. Это самый старый и один из самых любимых парков жителей города. Когда-то он должен был стать объектом культурно-спортивного направления.
В парке имени Ивана Франко есть спортивные площадки и спортивная база.
В парке имени Ивана Франко есть спортивные площадки и спортивная база.
В парке также построили кинотеатр и обустроили аллею писателей. Жители каждый день видят скульптуры известных литераторов. В выходные дни в парке любят собираться книголюбы, работает книжный рынок. Также там есть памятник украинскому писателю Ивану Франко.
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