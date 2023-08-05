Не обмежуйся лише ринком! Визначні пам’ятки Хмельницького та цікаві місця

Хмельницький — чарівне та затишне місто, яке славиться не тільки масштабними ринками, а й фантастичною красою Південного Бугу, шармом дендропарку і романтичним затишком центру. Що подивитися у Хмельницькому: цікаві місця та пам’ятки — читай в матеріалі.

Пам’ятки у Хмельницькому: що подивитися насамперед

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Якщо ти ніколи не був (-ла) у цьому місті, то спочатку подивися ці цікаві місця:

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Пам’ятник Богдану Хмельницькому. Він є справжнім символом Хмельниччини. Встановили його до 500-річчя з дня заснування міста. Богдан Хмельницький сидить верхи на коні, у правій руці піднімає символ влади, тобто булаву, а у лівій тримає повід. Пам’ятник вилитий із бронзи. Скіфський курган. Цей об’єкт розташований у мікрорайоні Виставка. Серед всіх курганів, це єдиний, котрий вдалося зберегти. Його висота досягає двох метрів, а діаметр — до 20 метрів. Центр Хмельницького. Це — простора площа, яка розташована одразу перед обласною державною адміністрацією. В цьому осередку міста стоїть унікальний пам’ятник Віра, Надія і Любов, який встановили понад 10 років тому. Костел Святої Анни. На території костелу зараз функціонує старовинне католицьке кладовище.

Що подивитися у Хмельницькому: парки та сквери

Насамперед варто виділити центральний парк ім. І. Франка. Це найстаріший та один із найулюбленіших парків мешканців міста.

Колись він мав стати об’єктом культурно-спортивного спрямування.

В парку імені Івана Франка є спортивних майданчиків та спортивна база. Тут також побудували кінотеатр та облаштували алею письменників. Мешканці щодня бачать скульптури відомих літераторів. У вихідні дні в парку полюбляють збиратися книголюби, працює книжковий ринок. Також там є пам’ятник українському письменнику Івану Франку.

Крім цього, варто придивитися й до інших місць. Наприклад:

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Дендропарк Поділля. В мікрорайоні Виставка є красивий заповідний дендропарк. Це місце, в якому містяни щодня відпочивають тілом та душею. Рідкісні види рослин та квітів вражають, а сам Дендропарк поповнює заповідний фонд міста. Його площа сягає 30,5 га. Сквер імені Тараса Шевченка. Це — одна з визначних пам’яток міста. Його прикрашають неймовірні алеї, а красиві квітники створюють досить приємне враження. Площа скверу сягає близько 5 гектарів, розташований пам’ятник Тарасу Шевченку, цікаві скульптури. Все це налаштовує на те, щоб насолодитися свіжим повітрям, зеленими насадженнями.

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