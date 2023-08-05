Не обмежуйся лише ринком! Визначні пам’ятки Хмельницького та цікаві місця

Хмельницький — чарівне та затишне місто, яке славиться не тільки масштабними ринками, а й фантастичною красою Південного Бугу, шармом дендропарку і романтичним затишком центру. Що подивитися у Хмельницькому: цікаві місця та пам’ятки — читай в матеріалі.
Переглянути цей допис в Instagram
Допис, поширений Хмельницький (@khm_gram24)
Допис, поширений Хмельницький (@khm_gram24)
Якщо ти ніколи не був (-ла) у цьому місті, то спочатку подивися ці цікаві місця:
Насамперед варто виділити центральний парк ім. І. Франка. Це найстаріший та один із найулюбленіших парків мешканців міста.
Колись він мав стати об’єктом культурно-спортивного спрямування.
Колись він мав стати об’єктом культурно-спортивного спрямування.
В парку імені Івана Франка є спортивних майданчиків та спортивна база. Тут також побудували кінотеатр та облаштували алею письменників. Мешканці щодня бачать скульптури відомих літераторів. У вихідні дні в парку полюбляють збиратися книголюби, працює книжковий ринок. Також там є пам’ятник українському письменнику Івану Франку.
Крім цього, варто придивитися й до інших місць. Наприклад:
Переглянути цей допис в Instagram
Допис, поширений Фотограф (@zysko_serhii)
Допис, поширений Фотограф (@zysko_serhii)
Читай, що подивитись у Львові та які головні пам’ятки обов’язково варто відвідати.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!