Не лише місто фонтанів. Куди піти у Вінниці — цікаві місця та креативні заклади

Часто туристи, плануючи вікенд у Вінниці, першочергово збираються побачити славнозвісний фонтан Roshen. Звичайно, він зачаровує своєю яскравістю та барвистістю, однак це місто не тільки про фонтани та набережні.

Вінниця захоплює своїми незвичайними вуличками, смачною їжею та креативними місцями для відпочинку. Куди піти у Вінниці та що цікавого побачити — читай у матеріалі.

Що подивитися у Вінниці: незвичні вулички

Центральний автовокзал у Вінниці розташований неподалік від його серця — центру міста. Тому найперше можна відвідати Європейську площу з Водонапірною вежею. Біля неї туристи та місцеві смакують каву, якої в центрі вдосталь.

Неподалік вежі розташована Єрусалимка. Це — квартал єврейських ремісників у центрі Вінниці, знамените єврейське містечкове бароко, що почало формуватися наприкінці 18 століття. Для того щоб відчути атмосферу Вінниці, можна пройтися вуличками Єрусалимки і захопитися місцевим колоритом.

Далі можна спуститися на набережну, на якій збудували фонтан Roshen. Після цього влаштуй собі прогулянку до ринку Урожай. Саме там можна посмакувати свіжими фруктами та овочами, випити каву у парку медичного університету.

Преображенський собор

Гуляючи центром, не можливо пройти повз Преображенського кафедрального собору. Зовні він виглядає красиво, як і всередині. До 1991 року там був зал органної музики. Цьому сприяли високі стелі та хороша ехолокація. Більшість стін собору розписані — це дійсно унікальна пам’ятка сучасності.

Центральний парк

Парк імені Леонтовича теж не варто оминати, адже якщо ти любитель(-ка) велосипедів, самокатів та вуличної їжі — тобі сюди!

Де ще, як не в парку, можна насолодитися природою, подихати свіжим повітрям, помилуватися квітами. Тут зібрані та прекрасно вживаються між собою цікаві пам’ятники, монументи, літній театр, планетарій, захопливі атракціони.

Музей Пирогова

Навіть тих, хто не розбирається у медицині, музей Пирогова приємно вразить. Раніше на його території була садиба видатного хірурга, з якої після його смерті зробили музей. Щоб повністю поринути в атмосферу того часу, відвідай музей-аптеку з інтер’єрами приймальні та операційної.

Пам’ятки: Вінниця музейна

Крім краєзнавчого музею та музею ретро-техніки Автомотовелофоторадіо, можна відвідати обласний художній музей, музей науки. Цікаво також виглядає Музей повітряних сил ЗСУ, музей видатного письменника Михайла Коцюбинського.

Куди піти у Вінниці на вихідних

Якщо ти хочеш поринути в атмосферу творчості, варто звернути увагу на креативний простір ПІЧ студія. Він розташований в самісінькому центрі та пропонує відвідувачам чимало цікавих заходів: перегляд картин сучасних художників, літературні читання, майстер-класи виготовлення виробів з глини, концерти та стендапи. На території студії також можна випити кави та придбати мистецькі виробити: картини та прикраси.

Місця, які варто відвідати у Вінниці: заклади

Аудиторія 90; Biblioteka resto bar; Нова Провінція; Clover; Art Che; Львівська Цукерня; Кінь у протигазі; RICH; Полуночники; Ресторація Карабас.

Читай, що подивитись у Львові та які головні пам’ятки обов’язково варто відвідати.

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