Не только город фонтанов. Куда пойти в Виннице — интересные места и креативные заведения

Часто туристы, планируя уик-энд в Виннице, в первую очередь планируют увидеть знаменитый фонтан Roshen.

Безусловно, он очаровывает своей яркостью и красочностью, однако этот город не только о фонтанах и набережных. Винница увлекает своими необычными улочками, вкусной едой и креативными местами для отдыха. Куда пойти в Виннице и что интересного увидеть — читай в материале.

Что посмотреть в Виннице: необычные улочки

Центральный автовокзал в Виннице расположен недалеко от его сердца — центра города. Поэтому в первую очередь можно посетить Европейскую площадь, на которой находится красивая Водонапорная башня. Возле нее туристы и местные пьют кофе, которого в центре достаточно. Недалеко от Башни расположена Иерусалимка.

Это — квартал еврейских ремесленников в центре Винницы, знаменитое еврейское местечковое барокко, которое начало формироваться в конце 18 века. Для того чтобы почувствовать атмосферу Винницы, можно пройтись по улочкам Иерусалимки и увлечься местным колоритом.

Дальше можно спуститься на набережную с фонтаном Roshen. После этого устрой себе прогулку к рынку Урожай. Там можно попробовать свежие фрукты и овощи, выпить кофе в парке медицинского университета.

Преображенский собор

Гуляя по центру, невозможно пройти мимо Преображенского кафедрального собора. Снаружи он смотрится прекрасно, как и внутри. До 1991 года был зал органной музыки, этому способствовали высокие потолки и хорошая эхолокация. Большинство стен собора расписаны — это действительно уникальный памятник современности.

Центральный парк

Парк имени Леонтовича тоже не стоит обходить стороной. Если ты любитель(-ница) велосипедов, самокатов и уличной еды — тебе сюда!

Где еще, если не в парке, можно насладиться природой, подышать свежим воздухом, полюбоваться цветами. Здесь собраны и прекрасно уживаются интересные памятники, монументы, летний театр, планетарий, увлекательные аттракционы.

Музей Пирогова

Даже тех, кто не разбирается в медицине, музей Пирогова приятно поразит. Ранее на его территории была действующая усадьба выдающегося хирурга, из которой после его смерти был сделан музей. Чтобы полностью проникнуть в атмосферу того времени, посети музей-аптеку с интерьерами приемной и операционной.

Достопримечательности: Винница музейная

Кроме краеведческого музея и музея ретротехники Автомотовелофоторадио, можно посетить областной художественный музей, музей науки. Интересно будет в музее воздушных сил ВСУ, а также величайшего писателя Михаила Коцюбинского.

Куда пойти в Виннице на выходных

Если ты хочешь погрузиться в атмосферу творчества, следует обратить внимание на креативное пространство Піч студія. Оно находится в самом центре и предлагает посетителям целый ряд интересных мероприятий: просмотр картин современных художников, литературные чтения, мастер-классы по изготовлению изделий из глины, концерты и стендапы. На территории студии можно выпить кофе и приобрести художественные изделия: картины и украшения.

Места, которые следует посетить в Виннице: заведения

Аудиторія 90; Biblioteka resto bar; Нова Провінція; Clover; Art Che; Львівська Цукерня; Кінь у протигазі; RICH; Полуночники; Ресторация Карабас.

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