Водители в Украине с правами категории B теперь могут управлять грузовиками — что известно

В Украине, чтобы водить легковую машину и грузовик, нужно сдавать отдельные экзамены и получать права на разные категории.

В настоящее время Кабмин в условиях военного положения внес изменения в постановление №184.

Это означает, что в период военного состояния к управлению транспортными средствами категории С и С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В.

Это, очевидно, сделано в условиях дефицита водителей для улучшения логистики перевозок гуманитарной помощи по Украине, продуктов в магазины, почты во время военного положения в стране.

Значение категорий

В – автомобили массой до 3500 кг, и количеством сидячих мест (не считая водительского) до 8;

С1 – автомобили массой от 3500 до 7500 кг, предназначенные для перевозки грузов;

С – автомобили массой от 7500 кг, предназначенные для перевозки грузов.

Если ты управляешь грузовиком, то можешь развозить гуманитарную помощь по Украине и за границу. Ранее мы рассказывали о портале СпівДія, на котором помогают получить разрешение водителям, которые хотят помочь людям.