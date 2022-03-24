Водії в Україні з правами категорії B тепер можуть керувати вантажівками — що відомо

В Україні, щоб водити легкову машину та вантажівку, треба складати окремі екзамени й отримувати права на різні категорії.

Наразі Кабмін в умовах воєнного стану вніс зміни до постанови №184.

У ній зазначено, що у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С та С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В.

Це, вочевидь, зроблено в умовах дефіциту водіїв для покращення логістики перевезень гуманітарної допомоги по Україні, продуктів у магазини, пошти під час воєнного стану у країні.

Значення категорій

В – автомобілі масою до 3500 кг, і кількістю сидячих місць (не враховуючи водійського) до 8;

С1 – автомобілі масою від 3500 до 7500 кг, призначені для перевезення вантажів;

С – автомобілі масою від 7500 кг, призначені для перевезення вантажів.

Якщо ти керуєш вантажівкою, то можеш розвозити гуманітарну допомогу по Україні та закордон. Раніше ми розповідали про портал СпівДія, на якому допомагають отримати дозвіл водіям, які хочуть допомогти людям.