Водії в Україні з правами категорії B тепер можуть керувати вантажівками — що відомо

В Україні, щоб водити легкову машину та вантажівку, треба складати окремі екзамени й отримувати права на різні категорії.
Наразі Кабмін в умовах воєнного стану вніс зміни до постанови №184.
У ній зазначено, що у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С та С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В.
Це, вочевидь, зроблено в умовах дефіциту водіїв для покращення логістики перевезень гуманітарної допомоги по Україні, продуктів у магазини, пошти під час воєнного стану у країні.
Якщо ти керуєш вантажівкою, то можеш розвозити гуманітарну допомогу по Україні та закордон. Раніше ми розповідали про портал СпівДія, на якому допомагають отримати дозвіл водіям, які хочуть допомогти людям.