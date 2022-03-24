Это может тебе пригодиться! Сайты для отслеживания воздушной тревоги по карте Украины онлайн

Сейчас наша традиционная и спокойная жизнь нарушили звуки сирен. Во время воздушной тревоги мы должны скрываться в безопасном месте, чтобы сохранить жизнь.

В то время как в твоей области может быть все спокойно, то в другой люди должны находиться в безопасном месте. Может быть, это твои родные или друзья.

Украинцы разработали несколько сайтов для отслеживания воздушной тревоги онлайн по всей Украине.

єМапа

Вадим Клименко разработал сайт под названием єМапа с помощью открытого международного сервиса OpenStreetMap.

На карте Украины мы видим области, выделенные оранжевым цветом — это означает воздушная тревога. Также, если наведем курсор на область, увидим о которой раздались сирены.

Фото: скриншот сайта єМапа

Зеленые области означают отбой тревоги, серые — нет информации.

Карта воздушных тревог Украины

Карта Украины на сайте https://war.ukrzen.in.ua/alerts/ темно синего цвета, названия населенных пунктов — разноцветные. Красным подсвечивают области, где объявлена тревога.

Сайт автоматически обновляется каждые 25 секунд. Ее разработал пользователь Twitter с именем @__gm__.

Фото: скриншот сайта Карта воздушных тревог

Воздушная тревога в Украине

По информации сайта ITC.ua, сервис https://alarmmap.online/ запустили программисты украинского подразделения компании ArgoPrep, которые до войны разрабатывали учебное программное обеспечение для детей.

Карта сделана на основе OpenStreetMap и Mapbox, использует данные из приложения от Ajax. Красными оттенками обозначены области, где объявлена тревога. Поверх карты расположен список с указанием продолжительности.

Фото: скриншот сайта Воздушная тревога в Украине

Люди в областях, где нет боевых действий, не понимают зачем включать сирены, если нет взрывов. Раньше мы рассказывали, почему это происходит и как работает воздушная тревога.