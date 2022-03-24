Это может тебе пригодиться! Сайты для отслеживания воздушной тревоги по карте Украины онлайн

Сейчас наша традиционная и спокойная жизнь нарушили звуки сирен. Во время воздушной тревоги мы должны скрываться в безопасном месте, чтобы сохранить жизнь.
В то время как в твоей области может быть все спокойно, то в другой люди должны находиться в безопасном месте. Может быть, это твои родные или друзья.
Украинцы разработали несколько сайтов для отслеживания воздушной тревоги онлайн по всей Украине.
Украинцы разработали несколько сайтов для отслеживания воздушной тревоги онлайн по всей Украине.
Вадим Клименко разработал сайт под названием єМапа с помощью открытого международного сервиса OpenStreetMap.
На карте Украины мы видим области, выделенные оранжевым цветом — это означает воздушная тревога. Также, если наведем курсор на область, увидим о которой раздались сирены.
Фото: скриншот сайта єМапа
Зеленые области означают отбой тревоги, серые — нет информации.
Карта Украины на сайте https://war.ukrzen.in.ua/alerts/ темно синего цвета, названия населенных пунктов — разноцветные. Красным подсвечивают области, где объявлена тревога.
Сайт автоматически обновляется каждые 25 секунд. Ее разработал пользователь Twitter с именем @__gm__.
Фото: скриншот сайта Карта воздушных тревог
По информации сайта ITC.ua, сервис https://alarmmap.online/ запустили программисты украинского подразделения компании ArgoPrep, которые до войны разрабатывали учебное программное обеспечение для детей.
Карта сделана на основе OpenStreetMap и Mapbox, использует данные из приложения от Ajax. Красными оттенками обозначены области, где объявлена тревога. Поверх карты расположен список с указанием продолжительности.
Фото: скриншот сайта Воздушная тревога в Украине
Люди в областях, где нет боевых действий, не понимают зачем включать сирены, если нет взрывов. Раньше мы рассказывали, почему это происходит и как работает воздушная тревога.