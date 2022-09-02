Этот день настал! Как добавить электронное пенсионное удостоверение в Дії: пошаговая инструкция

Теперь владельцы пенсионного удостоверения могут не носить документ с собой, а смело положить на полочку — Дія дает возможность показать пенсионное удостоверение в электронном варианте, где бы ты ни был(-а)!
Пенсионное удостоверение должно быть выдано после 2014 года. Если у тебя пенсионная книжечка старого образца, ее нужно обновить на пластиковую карту в Пенсионном фонде.
Также стоит обратить внимание на то, чтобы в пенсионном не было ошибок и все данные были корректными.
Пенсионное, выданное по возрасту, подтянется в приложение автоматически, равно как и цифровой паспорт. А специальное удостоверение необходимо добавить в список документов самостоятельно.
Пенсионное, выданное по возрасту, подтянется в приложение автоматически, равно как и цифровой паспорт. А специальное удостоверение необходимо добавить в список документов самостоятельно.
Для начала необходимо обязательно обновить приложение.
На главном меню приложения Дія пролистай свои документы и нажми на иконку Добавить документ
Снизу экрана откроется меню с опциями-документами, которые можно добавить. Выбери Пенсионное удостоверение.
В новом меню откроется опция Добавить удостоверение. Нажимай и пользуйся!
Украинцы могут пользоваться множеством различных услуг в Дії. Помимо пенсионного удостоверения Минцифра презентовала еще много обновлений приложения Дія. Раньше мы рассказывали, какие именно.
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