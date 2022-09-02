Цей день — настав! Як згенерувати електронне пенсійне посвідчення у Дії: покрокова інструкція

Відтепер власники пенсійного посвідчення можуть не носити документ із собою, а сміливо покласти на поличку — Дія надає можливість мати пенсійне посвідчення в електронному варіанті, де б ти не був(-ла)!

Пенсійні посвідчення доступні за такими видами:

за віком: для жінок — від 55 років, для чоловіків — від 60;

спеціальне: видане через втрату годувальника, інвалідність тощо.

Який документ пенсійного буде в Дії

Пенсійне посвідчення має бути видане після 2014 року. Якщо у тебе пенсійна книжечка старого зразка, її потрібно оновити на пластикову картку в Пенсійному фонді.

Також варто звернути увагу, щоб у пенсійному не було помилок та всі дані були коректними.

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Пенсійне, видане за віком, підтягнеться в застосунок автоматично, так само як і цифровий паспорт. А спеціальне посвідчення необхідно додати в перелік документів самостійно.

Для початку необхідно обов’язково оновити застосунок.

Як додати пенсійне посвідчення у Дії: покрокова інструкція

Додати документ На головному меню додатку Дія прогортай свої документи та натисни на іконку Додати документ. Обери документ Пенсійне посвідчення Знизу екрану у тебе відкриється меню з опціями-документами, які можна додати. Обери Пенсійне Посвідчення. Додати посвідчення В новому меню відкриється опція Додати сертифікат. Натискай та користуйся!

Як додати пенсійне посвідчення у Дії: відеоінструкція

Українці можуть користуватися багатьма різноманітними послугами в Дії. Окрім пенсійного посвідчення, Мінцифра презентувало ще багато оновлень застосунку Дія. Раніше ми розповідали, які саме.

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