Евровидение 2024: прогнозы букмекеров на Нацотбор в Украине

Поскольку все конкурсные композиции участников на Нацотбор 2024 стали доступны общественности, их мастерство может быть оценено не только слушателями, но и букмекерами, которые уже определили потенциального победителя Национального отбора на Евровидение 2024.

Что известно о Евровидении 2024, и кто может быть потенциальным победителем Нацотбора в Украине 2024 — читай в материале.

Евровидение 2024: прогнозы букмекеров на победителя Нацотбора

С большим отрывом эксперты в области ставок определили шансы на победу в Национальном отборе украинского дуэта. Известно, что за право представлять Украину на международном конкурсе будут бороться 11 финалистов Национального отбора. Они уже представили свои конкурсные композиции.

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Таким образом, анализируя шансы кандидатов на победу, букмекеры отдают первое место с большим отрывом дуэта Jerry Heil и alyona alyona за песню Teresa & Maria. Вероятность победы этих исполнителей оценивается в 54 процента.

Евровидение-2024: прогнозы букмекеров на Нацотбор и участников

По мнению экспертов по букмекерским конторам, второе место в Национальном отборе займет исполнитель MELOVIN с песней Dreamer.

Третье место в Нацотборе, вероятно, получит певица ANKA, конкурирующая за победу с композицией Палала. Интересно, что она попала в список финалистов благодаря голосам пользователей Дія, признавших ее талант.

Читать по теме Финалисты Нацотбора на Евровидение-2024: кто будет бороться за победу Узнай о финалистах Нацотбора и их песнях.

Стоит отметить, что перед проведением Нацотбора мировые букмекеры уже определили вероятность победы Украины на Евровидении-2024 на уровне 9 процентов. В рейтинге стран-фаворитов за ними следуют Великобритания и Италия.

Евровидение: букмекеры и украинский Нацотбор 2024

В пятерке лидеров по версии букмекеров также львовская этно-группа YAGODY, исполняющая композицию Tsunamia, а также самый молодой участник Нацотбора-2024 — певец YAKTAK, презентуя трек Lalala.

На малейшие шансы на победу в украинском отборе претендуют Ziferblat, SKYLERR, INGRET и Drevo. Коэффициент для этих артистов составляет всего 1%.

Прогнозы букмекеров Евровидение-2024: все, что нужно знать

Интересно, что, появившись в свободном доступе, треки участников от Украины, побудили букмекеров высоко оценить шансы нашей страны на победу в конкурсе. В настоящее время Украина на первом месте, Великобритания на втором (8%). Италия поднялась на третье место — 6%, Швеция с Израилем имеют 6% и 5% соответственно.

Напомним, что Евровидение-2024 состоится в шведском городе Мальме. Первый полуфинал запланирован на 7 мая, второй — 9 мая, а гранд-финал состоится 11 мая 2024 года.

Представитель Украины выступит в одном из полуфиналов, порядок выступлений будет определен жеребьевкой после того, как все страны представят своих участников и конкурсные песни. А сам Нацотбор состоится в скором времени, а именно 3 февраля.

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