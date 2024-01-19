Євробачення 2024: прогнози букмекерів на Нацвідбір в Україні

Оскільки всі конкурсні композиції учасників на Нацвідбір 2024 стали доступні для громадськості, їхня майстерність може бути оцінена не лише слухачами, але й букмекерами, які вже визначили потенційного переможця Національного відбору на Євробачення 2024.

Що відомо про Євробачення-2024, і хто може бути потенційним переможцем Нацвідбору в Україні 2024 — читай у матеріалі.

Євробачення 2024: прогнози букмекерів на переможця Нацвідбору

З великим відривом експерти в галузі ставок визначили шанси на перемогу в Національному відборі саме українського дуету. Відомо, що за право представляти Україну на міжнародному конкурсі змагатимуться 11 фіналістів Національного відбору. Вони вже представили свої конкурсні композиції.

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Отож, аналізуючи шанси кандидатів на перемогу, букмекери віддають перше місце з великим відривом дуету Jerry Heil та alyona alyona за пісню Teresa & Maria. Ймовірність перемоги цих виконавців оцінюється у 54 відсотки.

Євробачення-2024: прогнози букмекерів на Нацвідбір та учасників

На думку експертів з букмекерських контор, друге місце в Національному відборі займе виконавець MELOVIN з піснею Dreamer.

Щодо третього місця в Нацвідборі, ймовірно, його здобуде співачка ANKA, яка конкурує за перемогу з композицією Палала. Цікаво, що вона потрапила до списку фіналістів завдяки голосам користувачів Дії, які визнали її талант.

Читати на тему Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2024: хто боротиметься за перемогу Дізнайся про фіналістів Нацвідбору та їхні пісні.

Варто зазначити, що навіть перед проведенням Нацвідбору світові букмекери вже визначили ймовірність перемоги України на Євробаченні-2024 на рівні 9 відсотків. У рейтингу країн-фаворитів за нами йдуть Велика Британія та Італія.

Євробачення: букмекери та український Нацвідбір 2024

У п’ятірці лідерів, за версією букмекерів, також є львівський етно-гурт YAGODY, які виконують композицію Tsunamia, а також наймолодший учасник Нацвідбору-2024 — співак YAKTAK, презентуючи трек Lalala. На найменші шанси на перемогу в українському відборі вказують Ziferblat, SKYLERR, INGRET та Drevo. Коефіцієнт для цих артистів становить лише 1%.

Прогнози букмекерів Євробачення-2024: все, що варто знати

Цікаво, що з’явившись у вільному доступі треки учасників від України спонукали букмекерів високо оцінити шанси нашої країни на перемогу в конкурсі. На цей час Україна на першому місці, Велика Британія — на другому (8%). Італія піднялася на третє місце — 6%, Швеція з Ізраїлем мають 6% та 5% відповідно.

Нагадаємо, що Євробачення-2024 відбудеться у шведському місті Мальме. Перший півфінал запланований на 7 травня, другий — 9 травня, а гранд-фінал відбудеться 11 травня 2024 року.

Представник України виступить в одному з півфіналів, порядок виступів буде визначено жеребкуванням після того, як всі країни представлять своїх учасників та конкурсні пісні. А сам Нацвідбір відбудеться невдовзі, а саме 3 лютого.

Раніше ми більше розповідали про Євробачення-2024, читай інформацію за посиланням.

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