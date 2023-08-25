Почему многие выбирают фильтры обратного осмоса и что это такое

О важности чистой питьевой воды знает даже ребенок. В природной среде чистой воды очень мало, а та, которая течет из кранов и скважин, вызывает много разногласий. Можно заказывать бутилированную воду, но у нее свои особенности хранения и обходится она дорого, если покупать бутылки постоянно.

Оптимальный вариант — осмос и фильтры, которые отличаются высокой производительностью и эффективностью. Метод фильтрации обратным осмосом был разработан по аналогии с природной очисткой воды: жидкость проходит через специальные мембраны, которые удерживают все вредные, опасные и излишние вещества.

Как именно работает фильтр

Процесс фильтрации в нем осуществляется пошагово с использованием отдельных компонентов системы:

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картриджи для механической очистки, в более бюджетных версиях могут использоваться угольные аналоги для удаления хлора;

мембрана на 50, 75 и 100 GPD;

постфильтр для стабилизации уровня рН.

Вода сначала проходит через картриджи, которые удаляют крупные частицы и примеси. На мембрану попадает вода, которая очистилась от значительных загрязнений. Примеси с большими фракциями потом легко смыть с мембраны водой. Этот очищающий элемент помогает избавиться от бактерий и вирусов. На последнем этапе вода подает в постфильтр, где обогащается полезными веществами.

Цена осмоса может отличаться, поскольку зависит от материала для кронштейнов и деталей корпуса, типа используемых картриджей, эффективности мембраны. Благодаря нескольким этапам очистки обратноосмотические фильтры не только убирают из воды вредные примеси, но и добавляют в нее полезные для организма компоненты.

Если же вода требует значительного уничтожения механических, химических и органических примесей, вам понадобятся фильтры для воды магистральные. Они активно удаляют ржавчину, ил, песок и прочий мусор, который может повредить сантехнику и трубопровод. Фильтрация воды также устраняет неприятный вкус и запах, связанный с хлором и другими веществами, используемыми для обработки воды.

На что еще обратить внимание

Перед приобретением системы обратного осмоса рекомендуется проверить давление в водопроводных трубах. Для обеспечения стабильной работы установки для очистки вода должна иметь давление в диапазоне от 3 до 6 атмосфер.

При избыточном показателе потребуется использовать редуктор, а в случае недостаточного давления — насос повышенной мощности. Выбор конкретного типа магистрального фильтра будет зависеть от характеристик воды, требований к очистке и основных потребностей человека. При возникновении вопросов проконсультируйтесь со специалистами.

А если у тебя пока нет возможности приобрести качественный фильтр, но срочно нужно почистить воду, почитай, как сделать фильтр для воды собственноручно.

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