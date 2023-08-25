Чому багато хто обирає фільтри зворотного осмосу і що це таке

Про важливість чистої питної води знає навіть дитина. У природному середовищі чистої води дуже мало, а та, що тече із кранів та свердловин, викликає багато розбіжностей. Можна замовляти бутильовану воду, але в неї свої особливості зберігання і коштує вона дорого, якщо купувати пляшки постійно.

Оптимальний варіант — осмос та фільтри, які відрізняються високою продуктивністю та ефективністю. Метод фільтрації зворотним осмосом був розроблений за аналогією з природним очищенням води: рідина проходить через спеціальні мембрани, які утримують всі шкідливі, небезпечні та зайві речовини.

Як саме працює фільтр

Процес фільтрації у ньому здійснюється покроково з використанням окремих компонентів системи:

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картриджі для механічного очищення, у більш бюджетних версіях можуть використовуватися вугільні аналоги для видалення хлору;

мембрана на 50, 75 та 100 GPD;

постфільтр для стабілізації рівня рН.

Вода спочатку проходить через картриджі, які видаляють великі частки та домішки. На мембрану попадає вода, яка очистилася від значних забруднень.

Домішки з великими фракціями потім легко змити з мембрани водою. Цей елемент, що очищає, допомагає позбутися бактерій і вірусів. На останньому етапі вода подає у постфільтр, де збагачується корисними речовинами.

Ціна осмосу може відрізнятися, оскільки залежить від матеріалу для кронштейнів і деталей корпусу, типу картриджів, що використовуються, ефективності мембрани.

Завдяки кільком етапам очищення зворотньоосмотичні фільтри не тільки прибирають із води шкідливі домішки, а й додають до неї корисні для організму компоненти.

Якщо ж вода вимагає значного знищення механічних, хімічних та органічних домішок, вам знадобляться фільтри для води магістральні. Вони активно видаляють іржу, мул, пісок та інше сміття, яке може пошкодити сантехніку та трубопровід. Фільтрування води також усуває неприємний смак та запах, пов’язаний з хлором та іншими речовинами, що використовуються для обробки води.

На що ще звернути увагу

Перед придбанням зворотного осмосу рекомендується перевірити тиск у водопровідних трубах. Для забезпечення стабільної роботи установки для очищення вода повинна мати тиск від 3 до 6 атмосфер.

При надмірному показнику потрібно використовувати редуктор, а у разі недостатнього тиску — насос підвищеної потужності. Вибір конкретного типу магістрального фільтра залежатиме від характеристик води, вимог до очищення та основних потреб людини.

У разі виникнення питань проконсультуйтеся зі спеціалістами.

А якщо ти поки не маєш можливості придбати якісний фільтр, але терміново треба почистити воду, почитай, як зробити фільтр для води власноруч.

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