Получать тепло из-под земли? Преимущества и недостатки геотермального отопления и как оно работает

Одна из главных составляющих дома для комфортной жизни — это система отопления. При покупке дома или ремонте хозяева выбирают, какое отопление проводить в доме. Одним из вариантов является геотермальное отопление.

Оно встречается еще не так часто, как другие виды отопления, несколько более сложное в установке, но для кого-то может стать лучшим вариантом.

Мы расскажем о преимуществах и недостатках геотермального отопления дома и как работает эта система.

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Что такое геотермальное отопление дома

Работа геотермального отопления похожа по принципу на работу кондиционера. Основным элементом является тепловой насос, достаточно большой по размерам. Может быть по размеру как стиральная машина. Насос включен в два контура.

То, что мы привыкли видеть: трубы и радиаторы. Теплообменник, размещаемый под землей или водой. Внутри контура может циркулировать как обычная вода, так и специальная жидкость с антифризом.

Во внешнем контуре теплоноситель принимает температуру среды и затем поступает в тепловой насос. Тепло, аккумулируемое в насосе, при охлаждении передается внешнему контуру, а при обогреве — внутреннему.

Для геотермального отопления рядом со зданием оборудуют конструкцию, размещенную на значительной глубине от поверхности земли. Она состоит из замкнутой системы труб.

Выбор конструкции для теплообменника и размера коллектора зависит от нескольких параметров, основные — глубина залегания и теплопроводность грунта.

Схемы геотермального отопления:

горизонтальный контур — труба укладывается “змейкой” или в виде спирали ниже глубины промерзания;

вертикальный контур — трубы опускаются в глубокие скважины, не требующие много пространства;

комбинированный вариант — полимерная труба, которая укладывается в грунт в виде цилиндрической пружины. Тогда выходит нечто среднее между вертикальным и горизонтальным контурами с уклоном в сторону последнего.

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Преимущества геотермального отопления

Геотермальное отопление помогает беречь энергоресурсы планеты.

Это экономичный вариант отопления, ведь не нужно платить за газ или покупать дрова. Тратиться нужно на электроэнергию, благодаря которой работает тепловой насос, но эти расходы могут быть меньше, чем за другие виды отопления.

Система не зависит от сезона.

Точно можно знать, сколько энергии выработает геотермальная система.

Эта система отопления может сделать дом автономным и не зависимым от поставок энергоносителей.

Недостатки геотермального отопления

Прежде всего следует понимать, что геотермальное отопление занимает много места на участке. Над коллектором нельзя посадить деревья или построить, например, гараж.

Может повыситься эмиссия газа. То есть из почвы поднимается больше газа, эта проблема незначительна, но ее нужно учитывать.

Геотермальная система отопления дорого стоит, нужно производить земляные работы, также сам насос стоит дорого. Следует нанимать профессионалов, ведь самостоятельно установить эту систему очень проблематично.

Эта система имеет низкую теплоотдачу. Если ее углубить на 15-30 м, то система обеспечит всего 40 Вт тепловой энергии с 1 погонного метра коллектора. Поэтому нужно не менее 100 м, что отапливать дом.

Чтобы сэкономить зимой, некоторые хозяева выбирают автономное отопление дома. Ранее мы рассказывали о плюсах и минусах автономного отопления.

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