Получать тепло из-под земли? Преимущества и недостатки геотермального отопления и как оно работает

Одна из главных составляющих дома для комфортной жизни — это система отопления. При покупке дома или ремонте хозяева выбирают, какое отопление проводить в доме. Одним из вариантов является геотермальное отопление.
Оно встречается еще не так часто, как другие виды отопления, несколько более сложное в установке, но для кого-то может стать лучшим вариантом.
Мы расскажем о преимуществах и недостатках геотермального отопления дома и как работает эта система.
Работа геотермального отопления похожа по принципу на работу кондиционера. Основным элементом является тепловой насос, достаточно большой по размерам. Может быть по размеру как стиральная машина. Насос включен в два контура.
Во внешнем контуре теплоноситель принимает температуру среды и затем поступает в тепловой насос. Тепло, аккумулируемое в насосе, при охлаждении передается внешнему контуру, а при обогреве — внутреннему.
Для геотермального отопления рядом со зданием оборудуют конструкцию, размещенную на значительной глубине от поверхности земли. Она состоит из замкнутой системы труб.
Выбор конструкции для теплообменника и размера коллектора зависит от нескольких параметров, основные — глубина залегания и теплопроводность грунта.
Выбор конструкции для теплообменника и размера коллектора зависит от нескольких параметров, основные — глубина залегания и теплопроводность грунта.
Схемы геотермального отопления:
Фото: Pixabay
Чтобы сэкономить зимой, некоторые хозяева выбирают автономное отопление дома. Ранее мы рассказывали о плюсах и минусах автономного отопления.
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