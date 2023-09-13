Отримувати тепло з-під землі? Переваги та недоліки геотермального опалення та як воно працює

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Вересня 2023, 14:00
Геотермальне опалення будинку
Фото: Pexels

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