Отримувати тепло з-під землі? Переваги та недоліки геотермального опалення та як воно працює

Одна з головних складових будинку для комфортного життя — це система опалення. Під час купівлі будинку чи ремонту господарі обирають, яке опалення проводити у будинку. Одним із варіантів є геотермальне опалення.

Воно трапляється ще не так часто, як інші види опалення, дещо складніші в установці, але для когось може стати найкращим варіантом.

Ми розповімо про переваги та недоліки геотермального опалення будинку та як працює ця система.

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Що таке геотермальне опалення будинку

Робота геотермального опалення схожа за принципом на роботу кондиціонера. Основним елементом є теплова помпа, яка доволі велика за розмірами. Може бути за розміром як пральна машина. Помпа включена у два контури.

Те, що ми звикли бачити: труби й радіатори. Теплообмінник, який розміщують під землею чи водою. Всередині контуру може циркулювати як звичайна вода, так і спеціальна рідина з антифризом.

У зовнішньому контурі теплоносій приймає температуру середовища і потім надходить у теплову помпу. Тепло, що акумулюється у помпі, під час охолодження передається зовнішньому контуру, а при обігріві — внутрішньому.

Для геотермального опалення поруч з будівлею обладнують конструкцію, яку розміщують на значній глибині від поверхні землі. Вона складається із замкнутої системи труб.

Вибір конструкції для теплообмінника і розміру колектора залежить від кількох параметрів, основні — глибина залягання і теплопровідність ґрунту.

Схеми геотермального опалення:

горизонтальний контур — труба укладається “змійкою” чи у вигляді спіралі нижче глибини промерзання;

вертикальний контур — труби опускаються в глибокі свердловини, не вимагає багато простору;

комбінований варіант — полімерна труба, яка укладається у ґрунт у вигляді циліндричної пружини. Тоді виходить щось середнє між вертикальним і горизонтальним контурами з ухилом в бік останнього.

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Переваги геотермального опалення

Геотермальне опалення допомагає берегти енергоресурси планети.

Це економний варіант опалення, адже не треба платити за газ чи купувати дрова. Витрачатися треба на електроенергію, завдяки якій працює теплова помпа, але ці витрати можуть бути меншими, ніж за інші види опалення.

Система не залежить від сезону.

Точно можна знати, скільки енергії виробить геотермальна система.

Ця система опалення може зробити будинок автономним і не залежним від постачання енергоносіїв.

Недоліки геотермального опалення

Насамперед треба розуміти, що геотермальне опалення займає багато місця на ділянці. Над колектором не можна посадити дерева чи збудувати, наприклад, гараж.

Може підвищитися емісія газу. Тобто з ґрунту підіймається більше газу, ця проблема незначна, але її треба враховувати.

Геотермальна система опалення дорого коштує, треба проводити земляні роботи, також сама помпа коштує дорого. Варто наймати професіоналів, адже самостійно встановити цю систему дуже проблематично.

Ця система має низьку тепловіддачу. Якщо її заглибити на 15-30 м, то система забезпечить всього 40 Вт теплової енергії з 1 погонного метра колектора. Тому треба не менше як 100 м, що опалювати будинок.

Щоб економити взимку, деякі господарі вибирають автономне опалення будинку. Раніше ми розповідали про плюси та мінуси автономного опалення.

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