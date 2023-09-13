Отримувати тепло з-під землі? Переваги та недоліки геотермального опалення та як воно працює

Одна з головних складових будинку для комфортного життя — це система опалення. Під час купівлі будинку чи ремонту господарі обирають, яке опалення проводити у будинку. Одним із варіантів є геотермальне опалення.
Воно трапляється ще не так часто, як інші види опалення, дещо складніші в установці, але для когось може стати найкращим варіантом.
Ми розповімо про переваги та недоліки геотермального опалення будинку та як працює ця система.
Робота геотермального опалення схожа за принципом на роботу кондиціонера. Основним елементом є теплова помпа, яка доволі велика за розмірами. Може бути за розміром як пральна машина. Помпа включена у два контури.
У зовнішньому контурі теплоносій приймає температуру середовища і потім надходить у теплову помпу. Тепло, що акумулюється у помпі, під час охолодження передається зовнішньому контуру, а при обігріві — внутрішньому.
Для геотермального опалення поруч з будівлею обладнують конструкцію, яку розміщують на значній глибині від поверхні землі. Вона складається із замкнутої системи труб.
Вибір конструкції для теплообмінника і розміру колектора залежить від кількох параметрів, основні — глибина залягання і теплопровідність ґрунту.
Вибір конструкції для теплообмінника і розміру колектора залежить від кількох параметрів, основні — глибина залягання і теплопровідність ґрунту.
Схеми геотермального опалення:
Фото: Pixabay
Щоб економити взимку, деякі господарі вибирають автономне опалення будинку. Раніше ми розповідали про плюси та мінуси автономного опалення.
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