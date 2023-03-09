Тихая и коварная! Глаукома — все, что ты должен(-на) знать об этом заболевании глаз

Важно беспокоиться о своем здоровье и регулярно обследоваться у врачей-специалистов. Ведь диагностика почти любой болезни на начальном этапе значительно ускоряет выздоровление человека.

Одна из таких проверок — проверка зрения. Важно не забывать об этом, поскольку есть болезни, не имеющие четко выраженных симптомов, но серьезно влияют на здоровье. Речь о глаукоме.

Что это за заболевание, как его можно заподозрить и как часто ходить на профилактические осмотры, в комментарии УНН рассказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Рыков.

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Что такое глаукома

— Глаукома — это заболевание глаз, которое развивается бессимптомно и медленно. Поскольку в течение долгого времени оно никак не проявляется, на него начинают обращать внимание, когда есть боль. А при глаукоме теряется постепенно зрение, постепенно гаснут функции, — объясняет Рыков.

Как заподозрить наличие глаукомы

Кроме ухудшения зрения есть еще один симптом, на который обязательно стоит обратить внимание.

Речь идет о помутнениях в глазах в виде колец гало. То есть, если смотреть на светящийся предмет, то можно увидеть эти самые концентрические кольца вокруг него.

Сергей Рыков говорит, что появление такого специфического помутнения зрения может свидетельствовать о повышении внутриглазного давления.

Как часто нужно проверяться

Есть еще один важный фактор, о котором стоит помнить — высокий риск генетического развития глаукомы.

Если у кого-то из близких родственников была эта болезнь, то стоит обратить на это внимание и в 35 лет обязательно проверить внутриглазное давление. При условии, что оно в норме, в будущем достаточно ежегодного обследования.

Но даже если в твоей семье не было случаев глаукомы, после 40 лет обязательно нужно проходить обследование раз в три года, — объясняет Сергей Рыков.

Профессор отметил, что сейчас уже установлен ген, отвечающий за возникновение глаукомы. Поэтому генетическую предрасположенность к глаукоме сейчас можно определить уже с рождения.

Какие методы диагностики глаукомы существуют

Сейчас врачи для диагностики глаукомы используют современный метод — оптическая когерентная томография. Она дает объективные данные о состоянии зрительного нерва и нервных клеток в глазном дне.

С помощью такого обследования можно вовремя выявить глаукому и назначить лечение в виде определенных капель.

Сергей Рыков объясняет: регулярные обследования позволяют значительно снизить риск развития слепоты.

Кроме оптической когерентной томографии существуют и другие методы лечения глаукомы. Например, хирургический и терапевтический. Но они не такие надежные. А в случае этого заболевания важно помнить — чем раньше удастся выявить болезнь, тем больше шансов сохранить зрение на долгие годы.

Стоит добавить, что при условии лечения глаукомы человек будет видеть около 30 лет. Если не лечить заболевание, то зрение пропадает в течение семи – восьми лет.

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