Тиха та підступна! Глаукома — усе, що ти маєш знати про це захворювання очей

Важливо турбуватися про своє здоров’я і регулярно обстежуватися у лікарів-спеціалістів. Адже діагностування майже будь-якої хвороби на початковому етапі значно пришвидшує одужання людини.

Одна з таких перевірок — перевірка зору. Важливо не забувати про це, оскільки є хвороби, які не мають чітко виражених симптомів, але серйозно впливають на здоров’я. Йдеться про глаукому.

Про те, що це за захворювання, як його можна запідозрити та як часто ходити на профілактичні огляди, у коментарі УНН розповів доктор медичних наук, професор Сергій Риков.

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Що таке глаукома

— Глаукома — це захворювання очей, що розвивається безсимптомно та повільно. Оскільки протягом довгого часу воно ніяк не проявляється, на нього починають звертати увагу, коли є біль. А при глаукомі поступово втрачається зір, гаснуть функції, — пояснює Риков.

Як запідозрити наявність глаукоми

Окрім погіршення зору є ще один симптом, на який обов’язково варто звернути увагу.

Йдеться про помутніння в очах у вигляді кілець гало. Тобто, якщо дивитися на предмет, що світиться, то можна побачити ці самі концентричні кільця навколо нього.

Сергій Риков каже, що поява такого специфічного помутніння зору може свідчити про підвищення внутрішньоочного тиску.

Як часто потрібно перевірятись

Є ще один важливий фактор, про який варто пам’ятати — високий ризик генетичного розвитку глаукоми.

Якщо у когось із близьких родичів була ця хвороба, то варто звернути на це увагу і в 35 років обов’язково перевірити внутрішньоочний тиск. За умови, що він у нормі, у майбутньому достатньо щорічного обстеження.

Та навіть якщо у твоїй родині не було випадків глаукоми, після 40 років обов’язково потрібно проходити обстеження раз на три роки, — пояснює Сергій Риков.

Професор зазначив, що наразі вже встановлено ген, який відповідає за виникнення глаукоми. Тому генетичну схильність до глаукоми зараз можна визначити вже з народження.

Які методи діагностування глаукоми існують

Зараз лікарі для діагностування глаукоми використовують сучасний метод — оптична когерентна томографія. Вона дає об’єктивні дані про стан зорового нерва та нервових клітин в очному дні.

За допомогою такого обстеження можна вчасно виявити глаукому і призначити лікування у вигляді певних крапель.

Сергій Риков пояснює: регулярні обстеження дають змогу значно знизити ризик розвитку сліпоти.

Окрім оптичної когерентної томографії існують й інші методи лікування глаукоми. Наприклад, хірургічна та терапевтична. Та вони не такі надійні. А у випадку цього захворювання важливо пам’ятати — чим раніше вдасться виявити хворобу, тим більше шансів зберегти зір на довгі роки.

Варто додати, що за умови лікування глаукоми людина бачитиме близько 30 років. Якщо не лікувати захворювання, то зір пропадає протягом семи – восьми років.

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