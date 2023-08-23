Государственные символы Украины: что они означают, история появления и интересные факты

Государственная символика Украины — это установленные Конституцией знаки государства, означающие суверенитет, независимость и его самобытность. Читай в нашем материале подробно о государственных символах Украины — их истории и интересных фактах.
20 статья Конституции определяет три государственных символа Украины: Государственный Флаг, Государственный Герб, Государственный Гимн. Читай подробнее о каждом из них.
Куплет: Ще не вмерла України і слава, і воля,Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Припев:Душу й тіло ми положим за нашу свободу,І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Украинская символика формировалась тысячелетиями, она является одной из самых богатых и содержательных среди государственных символик. Первое летописное упоминание о трезубце как знак княжеской власти достигает 10 века.
Изображение трезубца было на печати Святослава Храброго. Его чеканили на монетах князя Владимира Великого. В древнегреческой литературе трезубец назывался триденсом.
Украинский трезубец можно увидеть на кирпичах Десятинной церкви, плитах Успенской церкви во Владимире-Волынском, варяжском мече, гербе королевы Анны. Все это свидетельствует о его древних корнях.
По разным толкованиям трезубец символизирует: магический знак защиты, оберег, скипетр скифских царей, символ власти над тремя мирами (небесным, земным, подземным), схематическое изображение слова Воля и другое.
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Цвета флага Украины также означают: честь, верность, мир, искренность, бескрайнее небо, безопасность, щедрость Божию, пшеничные поля, величие, уважение. Впервые использование сочетания синего и желтого было замечено в 1410 году на коррогвах Галицко-Волынского княжества.
Кроме этого такой флаг как мирный использовали казаки, участники гайдамацкого движения.
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До утверждения гимна украинцы пели Многая лета, Дай, Боже, в доброе время, Боже, Великий Единый и другие песни. Стихотворение Ще не вмерла Україна было создано на основе польского гимна.
Его создавали Павел Чубинский, Николай Вербицкий и Фадей Рыльский во время киевского квартирника в 1862 году. Гимн разошелся среди молодежи, его признавали даже Иван Франко и Леся Украинка.
Раньше мы рассказывали, когда День Независимости Украины и какая история государственного праздника.
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