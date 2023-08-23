Государственные символы Украины: что они означают, история появления и интересные факты

Государственная символика Украины — это установленные Конституцией знаки государства, означающие суверенитет, независимость и его самобытность. Читай в нашем материале подробно о государственных символах Украины — их истории и интересных фактах.

Государственные символы Украины: история и интересные факты

20 статья Конституции определяет три государственных символа Украины: Государственный Флаг, Государственный Герб, Государственный Гимн. Читай подробнее о каждом из них.

Государственный Флаг Украины — флаг из двух равнобольших горизонтальных полос синего и желтого цветов. Где синий означает небо, а желтый — золотые нивы.

— флаг из двух равнобольших горизонтальных полос синего и желтого цветов. Где синий означает небо, а желтый — золотые нивы. Государственный Герб Украины состоит из знака Княжеского Государства Владимира Великого. Устанавливается на основе малого Государственного Герба, как главного элемента, так и герба Войска Запорожского. Утверждается не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Государственный гимн Украины — национальный гимн на музыку Михаила Вербицкого со словами Павла Чубинского. Гимном является первый куплет и припев песни Ще не вмерла України і слава, і воля.

Куплет:

Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

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Припев:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Украинская государственная символика: подробнее о каждом символе

Украинская символика формировалась тысячелетиями, она является одной из самых богатых и содержательных среди государственных символик. Первое летописное упоминание о трезубце как знак княжеской власти достигает 10 века.

Изображение трезубца было на печати Святослава Храброго. Его чеканили на монетах князя Владимира Великого. В древнегреческой литературе трезубец назывался триденсом.

Украинский трезубец можно увидеть на кирпичах Десятинной церкви, плитах Успенской церкви во Владимире-Волынском, варяжском мече, гербе королевы Анны. Все это свидетельствует о его древних корнях.

По разным толкованиям трезубец символизирует: магический знак защиты, оберег, скипетр скифских царей, символ власти над тремя мирами (небесным, земным, подземным), схематическое изображение слова Воля и другое.

Цвета флага Украины также означают: честь, верность, мир, искренность, бескрайнее небо, безопасность, щедрость Божию, пшеничные поля, величие, уважение. Впервые использование сочетания синего и желтого было замечено в 1410 году на коррогвах Галицко-Волынского княжества.

Кроме этого такой флаг как мирный использовали казаки, участники гайдамацкого движения.

До утверждения гимна украинцы пели Многая лета, Дай, Боже, в доброе время, Боже, Великий Единый и другие песни. Стихотворение Ще не вмерла Україна было создано на основе польского гимна.

Его создавали Павел Чубинский, Николай Вербицкий и Фадей Рыльский во время киевского квартирника в 1862 году. Гимн разошелся среди молодежи, его признавали даже Иван Франко и Леся Украинка.

Раньше мы рассказывали, когда День Независимости Украины и какая история государственного праздника.

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