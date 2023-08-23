Державні символи України: що вони означають, історія появи та цікаві факти

Державна символіка України — це встановлені Конституцією знаки держави, що означають суверенітет, незалежність та її самобутність. Читай у нашому матеріалі детально про державні символи України — їхню історію та цікаві факти.

Державні символи України: історія та цікаві факти

20 стаття Конституції визначає три державних символи України: Державний Прапор, Державний Герб, Державний Гімн. Читай детальніше про кожен з них.

Державний Прапор України — це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Де синій означає небо, а жовтий — золоті ниви.

— це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Де синій означає небо, а жовтий — золоті ниви. Державний Герб України складається зі знака Княжої Держави Володимира Великого. Встановлюється з урахуванням малого Державного Герба, як головного елемента, і герба Війська Запорізького. Затверджується не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

складається зі знака Княжої Держави Володимира Великого. Встановлюється з урахуванням малого Державного Герба, як головного елемента, і герба Війська Запорізького. Затверджується не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Державний Гімн України — національний гімн на музику Михайла Вербицького зі словами Павла Чубинського. Гімном є перший куплет і приспів пісні Ще не вмерла України і Слава, і Воля.

Куплет:

Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

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Приспів:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Українська державна символіка: детальніше про кожен символ

Українська символіка формувалася протягом тисячоліть, вона є однією з найбагатших та найзмістовніших серед державних символік. Перша літописна згадка про тризуб як знак княжої влади сягає 10 ст.

Зображення тризубу було на печатці Святослава Хороброго. Його карбували на монетах князя Володимира Великого. У давньогрецькій літературі тризуб звався триденсом.

Український тризуб можна побачити на цеглі Десятинної церкви, плитах Успенської церкви у Володимирі-Волинському, варязькому мечі, гербі королеви Анни. Усе це свідчить про його давнє коріння.

За різними тлумаченнями тризуб символізує: магічний знак захисту, оберіг, скіпетр скіфських царів, символ влади над трьома світами (небесним, земним, підземним), схематичне зображення слова Воля тощо.

Кольори прапору України також означають: честь, вірність, мир, щирість, безкрайнє небо, безпеку, щедрість Божу, пшеничні поля, велич, шану. Уперше використання поєднання синього та жовтого було помічене у 1410 р. на корогвах Галицько-Волинського князівства.

Крім цього такий прапор як мирний використовували козаки, учасники гайдамацького руху.

До затвердження гімну українці співали Многая літа, Дай, Боже, в добрий час, Боже, Великий Єдиний та інші пісні. Вірш Ще не вмерла Україна був створений на основі польського гімну.

Його створювали Павло Чубинський, Микола Вербицький і Тадей Рильський під час київського квартирника у 1862 році. Гімн розійшовся серед молоді, його визнавали навіть Іван Франко та Леся Українка.

Раніше ми розповідали, коли День Незалежності України та яка історія державного свята.

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