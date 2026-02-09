Грозовой перевал 2026: когда фильм появится на украинских киноэкранах

Самая ожидаемая экранизация классического романа Эмили Бронте Грозовой перевал (Wuthering Heights) готовится к великому дебюту. Читай в материале, когда выйдет фильм Грозовой перевал в Украине и как скоро его покажут в кинотеатрах страны.

Когда выйдет Грозовой перевал 2026: дата премьеры в украинских кинотеатрах

Официальная дата выхода ленты в украинский прокат назначена на 11 февраля 2026, как раз накануне Дня святого Валентина. Мировая премьера фильма состоится в тот же день, что и в Украине.

Главные роли в фильме Грозовой перевал исполнили звезды первой величины: Марго Робби превратилась в безудержную Кэтрин Эрншоу, а Джейкоб Элорди воплотил образ мрачного и жаждущего мести Гитклиффа. Актерский состав также усилили номинантка на Оскар Хонг Чау, а также Элисон Оливер, Шазад Латиф и Юэн Митчелл.

Стоит отметить, что выбор актеров на главные роли спровоцировал оживленные дискуссии в киносообществе еще на этапе анонса: если Марго Робби многие считают идеальной кандидатурой для воплощения сложной натуры Кэтрин, то кандидатура Джейкоба Элорди как Гитклиффа вызвала неоднозначную реакцию из-за его слишком современной внешности.

Режиссер Эмеральд Феннелл, известная своим провокативным стилем, подчеркнула, что ее Грозовой перевал не будет вежливой костюмированной драмой. Это современное переосмысление готического шедевра, наполненное кинематографической жарой, болезненными эмоциями и музыкой от поп-иконы Charli XCX, написавшей оригинальные песни к фильму.

Фильм снимали в суровых пейзажах Йоркшира, что позволило сохранить мрачность романа, но благодаря использованию специальных камер и насыщенной цветокоррекции, каждый кадр выглядит как самостоятельное произведение искусства.

В Украине просмотр фильма будет доступен во всех крупных сетях кинотеатров. Известно, что фильм получил возрастной рейтинг 16+.

