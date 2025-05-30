Рыцарь семи королевств: что известно о дате выхода сериала из мира Игры престолов

Игру престолов безусловно можно считать одним из самых успешных сериалов. Люди могли не смотреть сериал, но знать его суть. Ведь в свое время о нем говорили отовсюду. Сейчас мир Игры престолов расширяется, выходит сериал Дом дракона и планируется Рыцарь семи королевств. Эти проекты основываются на книгах Джорджа Мартина.

Читай, когда выйдет сериал Рыцарь семи королевств. Что известно о сюжете и съемках — собрали актуальные новости.

Рыцарь семи королевств: когда выйдет сериал по миру Игры престолов

Рыцарь семи королевств это история о рыцаре и его юном оруженосце, который базируется на сборнике новелл Джорджа Мартина, называемого Повести о Дунке и Эгге. Сериал выйдет на экраны зимой 2026 года.

Ранее планировалось, что премьера состоится осенью 2025 года, но дату сместили, сообщает Variety.

О чем сериал Рыцарь семи королевств

Действие сериала разворачивается примерно за 100 лет до событий основного сериала и столетие спустя после событий Дома дракона. Главными героями соответственно являются сэр Дункан Высокий и его молодой оруженосец Эгг. Именно этот паренек станет будущим королем Эйегоном V Таргариен.

Сюжет сериала будет охватывать участие Дунка и Эгга в большом турнире, где они встречаются с представителями королевских родов Вестероса, в том числе с Эйрионом, Бейлором и Мейкаром Таргариенами, а также Лионелем Баратеоном и загадочной кукольницей Тансель.

Работают над проектом те же люди, что и над сериалом Дом дракона: сам Джордж Мартин, сценарист Айра Паркер, шоуранер Райан Кондал, а также режиссеры Сара Адина Смит и Оуэн Гаррис.

Известно, что в одном сезоне будет всего шесть серий.

Что говорит официальный синопсис

События разворачиваются за многие годы до начала Игры престолов, в то время, когда над Вестеросом еще царили Таргариены. Главными героями истории являются юный, но отважный рыцарь сэр Дункан, которого за рост прозвали Высоким, и его еще совсем молодой оруженосец, по имени Эгг.

Это период, когда упоминания о драконах еще не стали легендой, а Железный Трон остается символом власти. Их ждут большие свершения, непростые испытания и встреча с опасностью. Но именно их дружба и дух приключений станут сердцем этой новой эпической истории.

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