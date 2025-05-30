Лицар семи королівств: що відомо про дату виходу серіалу зі світу Гри престолів

Гру престолів безперечно можна вважати одним із найуспішніших серіалів. Люди могли не дивитися серіал, але знати його суть. Адже свого часу про нього говорили звідусіль. Зараз світ Гри престолів розширюється, виходить серіал Дім дракона та планується Лицар семи королівств. Ці проекти базуються на книгах Джорджа Мартіна.

Читай, коли вийде серіал Лицар семи королівств. Що відомо про сюжет та знімання — зібрали актуальні новини.

Лицар семи королівств: коли вийде серіал по світу Гри престолів

Лицар семи королівств це історія про лицаря та його юного зброєносця, яка базується на збірці новел Джорджа Мартіна, які звуться Повісті про Дунка й Егга. Серіал вийде на екрани взимку 2026 року.

Раніше планувалося, що прем’єра відбудеться восени 2025 року, але дату змістили, повідомляє Variety.

Про що серіал Лицар семи королівств

Дія серіалу розгортається приблизно за 100 років до подій основного серіалу і через століття після подій Дому дракона. Головними героями відповідно є сер Дункан Високий і його молодий зброєносець Егг. Саме цей хлопчина стане майбутнім королем Ейегон V Таргарієн.

Читати на тему Дім Дракона 3 сезон: сюжет та ймовірна дата виходу Коли чекати на вихід 3 сезону Дому Дракона і про що нова історія — читай у матеріалі

Сюжет серіалу охоплюватиме участь Дунка і Егга у великому турнірі, де вони зустрічаються з представниками королівських родів Вестеросу, зокрема зЕйріоном, Бейлором і Мейкаром Таргарієнами, а також Ліонелем Баратеоном і загадковою лялькаркою Тансель.

Працюють над проектом ті самі люди, що й над серіалом Дім дракона: сам Джордж Мартін, сценарист Айра Паркер, шоуранер Раян Кондал, а також режисери Сара Адіна Сміт і Оуен Гарріс. Відомо, що в одному сезоні буде лише шість серій.

Що говорить офіційний синопсис

Події розгортаються за багато років до початку Гри престолів, у той час, коли над Вестеросом ще панували Таргарієни. Головними героями історії є юний, але відважний лицар сер Дункан, якого за зріст прозвали Високим, і його ще зовсім молодий зброєносець, на ім’я Егг.

Це період, коли згадки про драконів ще не стали легендою, а Залізний Трон залишається символом влади. На них чекають великі звершення, непрості випробування та зустріч із небезпекою. Але саме їхня дружба і дух пригод стануть серцем цієї нової епічної історії.

Фанати також очікують продовження різних інших серіалів. Читай, коли вийде 4 сезон Ззовні.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.