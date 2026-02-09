Буремний перевал 2026: коли фільм з’явиться на українських кіноекранах

Найочікуваніша екранізація класичного роману Емілі Бронте Буремний перевал (Wuthering Heights) готується до великого дебюту. Читай в матеріалі, коли вийде фільм Буремний перевал в Україні та як скоро його покажуть у кінотеатрах країни.

Коли вийде Буремний перевал 2026: дата прем’єри в українських кінотеатрах

Офіційна дата виходу стрічки в український прокат призначена на 11 лютого 2026 року, якраз напередодні Дня святого Валентина. Світова прем’єра фільму відбудеться у той самий день, що й в Україні.

Головні ролі у фільмі Буремний перевал виконали зірки першої величини: Марґо Роббі перевтілилася в нестримну Кетрін Ерншоу, а Джейкоб Елорді втілив образ похмурого та спраглого помсти Гіткліффа. Акторський склад також підсилили номінантка на Оскар Хонґ Чау, а також Елісон Олівер, Шазад Латіф та Юен Мітчелл.

Варто зазначити, що вибір акторів на головні ролі спровокував жваві дискусії в кіноспільноті ще на етапі анонсу: якщо Марґо Роббі багато хто вважає ідеальною кандидатурою для втілення складної натури Кетрін, то кандидатура Джейкоба Елорді як Гіткліффа викликала неоднозначну реакцію через його надто сучасну зовнішність.

Режисерка Емеральд Феннелл, відома своїм провокативним стилем, наголосила, що її Буремний перевал не буде ввічливою костюмованою драмою. Це сучасне переосмислення готичного шедевра, наповнене кінематографічною спекою, болючими емоціями та музикою від поп-ікони Charli XCX, яка написала оригінальні пісні до фільму.

Фільм знімали в суворих пейзажах Йоркширу, що дозволило зберегти похмурість роману, але завдяки використанню спеціальних камер та насиченої корекції кольорів, кожен кадр виглядає як самостійний витвір мистецтва.

В Україні перегляд стрічки буде доступний у всіх великих мережах кінотеатрів. Відомо, що фільм отримав віковий рейтинг 16+.

