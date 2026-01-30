Буремний перевал 2026: Марго Роббі приголомшила образом на прем’єрі фільму

У Лос-Анджелесі нарешті відбулася подія, на яку чекали мільйони кіноманів — світова прем’єра Буремного перевалу. Виконавиця головної ролі, незрівнянна Марго Роббі, вкотре довела, що вона не лише талановита акторка, а й справжня королева червоних доріжок.

Разом зі своїм стилістом Ендрю Мукамалом вона створила вихід, який вже називають іконічним. Образ був не просто гарним — він став справжньою візуальною інтерпретацією Кетрін Ерншоу, легендарної героїні роману Емілі Бронте.

Публіка затамувала подих, коли акторка з’явилася перед камери. Її вбрання ідеально вписалося в похмуру, але неймовірно естетичну атмосферу, якою славиться Буремний перевал 2026. Кожна деталь — від вибору тканини до історичних прикрас — розповідала історію фатального кохання та драматизму.

Буремний перевал: що одягла Марго Роббі на прем’єру фільму

Для цього знакового виходу була обрана сукня от-кутюр від Модного дому Schiaparelli, пошита спеціально на замовлення акторки. Вбрання стало справжнім олівцем до готичного стилю Вікторіанської епохи.

Верхня частина сукні — це витончений прозорий корсет тілесного кольору, який створював ілюзію оголеного тіла, делікатно вкритого чорним мереживом.

Форма декольте у вигляді серця без бретельок підкреслювала крихкість та водночас силу образу.

Найбільше вразила спідниця, виготовлена з важкого, розкішного оксамиту. Вона плавно переходила у довгий шлейф із ефектом омбре: глибокий чорний колір біля талії поступово змінювався на насичений криваво-червоний.

Таке забарвлення нагадувало пелюстки екзотичної квітки та символізувало пристрасть, якою пронизаний новий Буремний перевал 2026. Доповнювала образ елегантна зачіска — низький вузол із м’якими хвилями, що став ще одним реверансом у бік класичної літературної епохи.

Джейкоб Елорді з’явився на премʼєрі фільму

Попри неймовірну красу сукні, головною прикрасою вечора став унікальний кулон на шиї акторки. Це легендарний діамант Тадж-Махал, який раніше належав самій Елізабет Тейлор.

Ювелірний шедевр від Cartier на золотому ланцюжку сяяв у світлі софітів, додаючи образу справжньої королівської величності. Навіть стриманий нюдовий макіяж не відволікав уваги від цієї історичної коштовності.

Хоча на червоній доріжці всі погляди були прикуті до Марго, фанати з нетерпінням обговорювали її екранну хімію з партнером по фільму.

Джейкоб Елорді, який зіграв роль Гіткліффа, склав акторці гідну компанію, підкресливши статус стрічки як головної драми року.

Буремний перевал прем’єра якого стала справжнім святом моди та кіно, обіцяє бути однією з найобговорюваніших подій сезону, а вихід Марго Роббі — залишитися в архівах найкращих суконь десятиліття.

Тепер ти знаєш, що одягла Марго Роббі на прем’єру фільму, тому дивися тизер Буремного перевалу 2026.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!