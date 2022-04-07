Хаг семеах или с еврейской Пасхой! Дата, история и традиции Песаха

Песах — очень важный праздник иудейского календаря. Его название походит от слова “пасах”, что в переводе с иврита означает прошедший мимо.

Читай, когда в этом году празднуют Песах, его историю и традиции.

История праздника Песах

Песах отмечается ежегодно в память об освобождении евреев из египетского рабства.

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Египтяне уничтожали новорожденных мальчиков-евреев, чтобы они не могли восстать против рабства. Библейские предания рассказывают, что только один еврейский мальчик спасся от смерти и попал в семью египетского царя. Это был Моисей.

Когда он вырос, то потребовал от царя выпустить его народ из Египта, однако царь не согласился. Тогда бог наслал на египтян десять катастроф: вода в Ниле превратилась в кровь, на край напали лягушки и вши, скот вымер, у египтян на теле появились не заживающие язвы, урожай погиб от града и нападения саранчи, а у людей начался трехдневный мрак, приведший к гибели всех первенцев.

В это время жилья евреев не пострадали, потому что были замечены кровью агнца. На протяжении многих веков ягненок, принесенный в жертву в Песах, так и называли — песах.

После ухода из Египта евреи были вынуждены 40 лет блуждать по пустыне в поисках земли обетованной под предводительством Моисея.

Когда празднуют Песах в 2022 году

Песах всегда начинается в канун 15-го дня Нисана (апреля) по еврейскому лунному календарю вместе с закатом. В 2022 году Песах празднуют с 14 по 23 апреля.

Традиции праздника

Первый и последний день Песаха — выходные дни, а всю неделю евреи частично работают.

Во время Песаха строго-настрого запрещено пить и есть квасное: хлеб, пиво и любое спиртное на основе солода. Эти продукты запрещено хранить в доме, поэтому в канун праздника люди тщательно убирают. Это дань памяти евреям, голодавшим, блуждая в поисках земли обетованной.

В первый вечер еврейской Пасхи вся семья после заката собирается на ужин (седер). По этому случаю готовят особую еду, которую подают в специальной посуде. В Песах едят мацу — пресный хлеб, который евреи ели после выхода из Египта.

На столе должны стоять: горькая зелень — символ горечи и тяжести египетского рабства, смесь тертых яблок, фиников и орехов — символ глины, с которой евреи работали в Египте, кусок жареной баранины, который не едят — символ жертвоприношения, вареные яйца — символ жизни.

Также в этот вечер подают традиционные для Шабата блюда: тушеный батат, салаты, печеную рыбу, курицу в медовом соусе.

Во время застолья выпивают четыре бокала вина или кошерного виноградного сока — по количеству обещаний, данных богом еврейскому народу, и наливают пятый, именуемый бокалом пророка Элия, но его не трогают.

В скором времени нас всех ждет светлый праздник Пасхи. Весь мир готовится к нему каждый год, ведь он приносит надежду, что у нас все будет хорошо. Читай про отличия православной и католической Пасхи.